Дзюба высказался о хейтерах

Футболист заявил, что не видит смысла отвечать критикам, так как это они следят за ним, а не он за ними. «Часто слышу истории, когда кто‑то говорит что‑то про меня. В лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Вот в этом и есть вся суть: хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал», — рассказал он.