Федотов надеется, что футболист Круговой присоединится к ЦСКА уже зимой
ЦСКА объявил о подписании контракта с Данилом Круговым до конца сезона-2027/28, игрок должен присоединиться к команде летом, когда закончится соглашение с «Зенитом».
ЦСКА объявил о подписании контракта с Данилом Круговым до конца сезона-2027/28, игрок должен присоединиться к команде летом, когда закончится соглашение с «Зенитом».
ТАСС, 20 января. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов надеется на переход защитника Данила Кругового в столичную команду уже в зимнее трансферное окно. Комментарий тренера приводит «Спорт-Экспресс».
17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Игрок должен присоединиться к команде летом, когда закончится его контракт с петербургским «Зенитом».
«Общались с игроком, на протяжении определенного отрезка вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс по переходу игрока уже зимой, — сказал Федотов. — Мы все-таки все вместе работаем на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы создавать какую-то конфронтацию».
Круговому 25 лет, он перешел в «Зенит» в 2019 году, но сезон-2019/20 провел в аренде в «Уфе», за которую выступал ранее. В составе «Зенита» Круговой трижды стал чемпионом России и четыре раза побеждал в суперкубке страны. В текущем сезоне защитник провел 12 игр в чемпионате России и отметился одной голевой передачей.