Федотов надеется, что футболист Круговой присоединится к ЦСКА уже зимой

ТАСС, 20 января. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов надеется на переход защитника Данила Кругового в столичную команду уже в зимнее трансферное окно. Комментарий тренера приводит «Спорт-Экспресс».

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Игрок должен присоединиться к команде летом, когда закончится его контракт с петербургским «Зенитом».

«Общались с игроком, на протяжении определенного отрезка вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс по переходу игрока уже зимой, — сказал Федотов. — Мы все-таки все вместе работаем на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы создавать какую-то конфронтацию».