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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» последним из клубов РПЛ вышел из зимнего отпуска

Сегодня, 20 января, красно-белые проходят медицинское обследование перед началом зимних тренировочных сборов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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«Спартак» вышел из отпуска последним из клубов Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что красно-белые выйдут из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, команда отправится в ОАЭ. Футболисты будут жить и тренироваться в Дубае.

3 февраля «Спартак» проведёт первый контрольный матч на зимних сборах. Соперником красно-белых станет «Аль-Джазира» из ОАЭ. Затем «Спартак» примет участие в Зимнем кубок РПЛ. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

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