Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Верона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Мальорка
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Штутгарт
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Брентфорд
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
04
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
32
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Кристал Пэлас
50
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» выиграл у саудовского «Аль-Охдуда» в первом матче на сборах

Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и саудовский «Аль-Охдуд».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Локомотив"

Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

На 50-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели. На 68-й минуте второй мяч железнодорожников забил полузащитник Алексей Батраков.

«Аль-Охдуд» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 20 очков за 19 матчей.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» на выезде встретится с московским «Динамо» в начале марта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь