Стало известно, какую сумму «Спартак» потребует у «Кадиса» за уход Абаскаля

По информации источника, контракт Гильермо с красно-белыми действителен до лета 2025-го.

Сообщается, что сумма отступных, прописанная в контракте Абаскаля с красно-белыми, составляет как раз € 2 млн, которые и намерен потребовать «Спартак» у «Кадиса» в случае ухода Гильермо.

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, так как руководство «Кадиса» не настроено выплачивать вышеуказанную сумму. Также сообщается, что главный конкурент Абаскаля, Эдуардо Бериццо, скорее всего не возглавит испанский клуб.

Стоит отметить, что сегодня, 20 января, «Кадис» подтвердил отставку главного тренера Серхио Гонсалеса.