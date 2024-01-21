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10:09 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии Кастаньо

«Краснодар» объявил о переходе опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо.

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Источник: t.me/fckrasnodar

Контракт 23-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2028 года.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера Кастаньо составила 7,3 млн евро.

В текущем сезоне колумбийский хавбек отметился голевой передачей в 13 матчах чемпионата Мексики.

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