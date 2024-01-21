«Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии Кастаньо
«Краснодар» объявил о переходе опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо.
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«Краснодар» объявил о переходе опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо.
Контракт 23-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2028 года.
По информации Transfermarkt, сумма трансфера Кастаньо составила 7,3 млн евро.
В текущем сезоне колумбийский хавбек отметился голевой передачей в 13 матчах чемпионата Мексики.