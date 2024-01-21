Источник: «Зенит» рассматривает кандидатуры Тикнизяна, Хлусевича, Скопинцева и Горшкова

Как отмечает источник, клуб из Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуры Наира Тикнизяна («Локомотив»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Дмитрия Скопинцева («Динамо») и Юрия Горшкова («Крылья Советов»).

Также известно, что сине-бело-голубые планируют подписать либо игрока с российским паспортом, либо футболиста, который не будет считаться легионером в чемпионате страны.