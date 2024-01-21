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14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: если Абаскаль не верит в Джикию, Георгию лучше уйти

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию защитника красно-белых Георгия Джикии в команде.

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Источник: Чемпионат.com

«Если тренер не верит в него, ему лучше уйти. У него есть качества, чтобы играть в любой команде, если он в отличной физической и психологической форме. Причём не только в России», — приводит слова Карреры Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне капитан «Спартака» принял участие лишь в девяти матчах во всех официальных турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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