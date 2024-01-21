Мостовой: «Я бы смог заменить Абаскаля в “Спартаке”»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» и сборной России Романа Широкова.
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» и сборной России Романа Широкова.
Ранее Широков выразил мнение, что нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет московский клуб этой зимой, но если это произойдет, его способен заменить Мостовой.
«Широков прав — конечно, я бы смог заменить Абаскаля в “Спартаке”. Ромка разбирается в футболе», — передает слова Мостового «Чемпионат».
Действующий контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года. Испанский специалист возглавляет московскую команду с 2022 года.
«Спартак» завершил первую половину сезона на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах и отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.