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14:21 (мск), источник: Московский комсомолец

Мостовой: «Я бы смог заменить Абаскаля в “Спартаке”»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» и сборной России Романа Широкова.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Широков выразил мнение, что нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет московский клуб этой зимой, но если это произойдет, его способен заменить Мостовой.

«Широков прав — конечно, я бы смог заменить Абаскаля в “Спартаке”. Ромка разбирается в футболе», — передает слова Мостового «Чемпионат».

Действующий контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года. Испанский специалист возглавляет московскую команду с 2022 года.

«Спартак» завершил первую половину сезона на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах и отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.

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