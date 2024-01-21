Мостовой: «Я бы смог заменить Абаскаля в “Спартаке”»

Ранее Широков выразил мнение, что нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет московский клуб этой зимой, но если это произойдет, его способен заменить Мостовой.

«Широков прав — конечно, я бы смог заменить Абаскаля в “Спартаке”. Ромка разбирается в футболе», — передает слова Мостового «Чемпионат».

Действующий контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года. Испанский специалист возглавляет московскую команду с 2022 года.