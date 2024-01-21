«Зенит» устроил голевое шоу в первом матче года! Забил даже молодой новичок команды

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«Зенит» провёл первый контрольный матч на зимних сборах. Команда Сергея Семака встретилась с «Динамо» из Самарканда и добилась уверенной победы.

Сейчас «Зенит» работает на сборе в ОАЭ, а конкретно в Абу-Даби. Матч с «Динамо» состоялся на стадионе, который расположен в 20 минутах езды от отеля, где находятся сине-бело-голубые. В первой игре в 2024 году не приняли участие Нино, Ильзат Ахметов и Вячеслав Караваев. Первый совсем недавно вернулся из отпуска и только-только приступил к серьёзным нагрузкам, второй готовится к следующему матчу, а у третьего был длительный восстановительный период.

«Зенит» играл по расстановке с четырьмя защитниками, а место на левом фланге обороны занял Алексей Сутормин. Несколько дней назад Семак сообщил, что в первых двух матчах на сборах команда сыграет двумя разными составами (каждый получит по 45 минут). В первом тайме «Зенит» показал неплохие скорости для этого этапа подготовки. Команда Семака создала немало моментов и активно применяла высокий прессинг.

Первый гол стал следствием стандарта. Новичок «Зенита» Артур (купили у «Палмейраса» за € 15 млн) подал от углового флажка, а Марио Фернандес головой замкнул навес. Удивило то, насколько пассивно в этом эпизоде действовали защитники «Динамо». Фернандес оказался совершенно один и спокойно переправил мяч в сетку.

Через 13 минут преимущество «Зенита» укрепил Вендел. Бразилец отметился классным проходом, по пути удрал от парочки соперников и аккуратно направил мяч точно в дальний угол. Обороне «Динамо» в такой ситуации можно было только посочувствовать.

Третий мяч в ворота клуба из Самарканда забил Андрей Мостовой. Кстати, голевую передачу отдал Фернандес, который набрал за первую половину 2 (1+1) результативных балла. Но нужно отметить и то, как здорово в этом эпизоде разобрался сам Мостовой. Андрей убрал на замахе соперника и не оставил вратарю никаких шансов. По итогам 30 минут бросалась в глаза ощутимая разница между двумя клубами.

Видимо, «Зениту» стало немного скучно, поскольку после этого команда сама придумала себе проблемы. Сначала Александр Ерохин (играл до перерыва с капитанской повязкой) завалил в своей штрафной площади соперника. Повезло, что вратарь Александр Васютин отразил удар Хуснидина Гафурова с пенальти.

Полевые игроки отблагодарили голкипера за сейв, а через минуту «привезли» ещё один пенальти. На этот раз со знаком минус отметился Артур. В первом тайме новобранец собрал комбо — отдал голевой пас, сфолил на пенальти и заработал жёлтую карточку. На этот раз Васютин был бессилен — Анвар Хожимирзаев развёл мяч и вратаря по разным углам.

После перерыва тренерский штаб «Зенита» предсказуемо полностью поменял состав. 17-летний новичок Педро вышел на левый фланг атаки, а Густаво Мантуан вышел на месте правого защитника. Но первый мяч во второй половине забили не бразильцы, а 19-летний Дмитрий Васильев. Россиянин пришёл на розыгрыш углового и головой с рикошетом от газона вколотил мяч в сетку после навеса Дугласа Сантоса.

К слову, Педро не ушёл с поля без гола. В концовке встречи 17-летний футболист здорово разобрался с защитниками «Динамо» и «прошил» вратаря. Артур оформил ассист в дебютном матче, а Педро отметился голом. Хотя нужно делать скидку и на статус игры, и на уровень сопротивления.

Следующий матч на сборах «Зенит» проведёт 24 января, а его соперником будет корейский клуб «Чонбук». 27-го числа команда Семака встретится с «Уралом», а 28-го — с саудовским «Аль-Фатехом».