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17:48 (мск), источник: Vesti.kz

Алип сыграл против клуба из Узбекистана в матче с шестью голами

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел первый матч в этом году за «Зенит», его команда встречалась с «Динамо» из Самарканда, передают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Зенит"

Алип вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле первый тайм. «Зенит» победил «Динамо» со счетом 5:1. Голами у питерцев отметились Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Алип провел 16 матчей и заработал четыре желтых карточки. В декабре трансферная стоимость воспитанника «Кайрата» по данным transfermarkt возросла до трех миллионов евро.

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