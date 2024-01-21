Алип сыграл против клуба из Узбекистана в матче с шестью голами
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел первый матч в этом году за «Зенит», его команда встречалась с «Динамо» из Самарканда, передают Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел первый матч в этом году за «Зенит», его команда встречалась с «Динамо» из Самарканда, передают Vesti.kz.
Алип вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле первый тайм. «Зенит» победил «Динамо» со счетом 5:1. Голами у питерцев отметились Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро.
В нынешнем сезоне чемпионата России Алип провел 16 матчей и заработал четыре желтых карточки. В декабре трансферная стоимость воспитанника «Кайрата» по данным transfermarkt возросла до трех миллионов евро.