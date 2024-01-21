Алип сыграл против клуба из Узбекистана в матче с шестью голами

Алип сыграл против клуба из Узбекистана в матче с шестью голами

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел первый матч в этом году за «Зенит», его команда встречалась с «Динамо» из Самарканда, передают Vesti.kz.