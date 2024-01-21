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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак высказался о ситуации с переходом Кругового в ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с переходом Данила Кругового в московский ЦСКА.

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Источник: Чемпионат.com

«Как оцениваю ситуацию с Круговым? Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт — не смогли договориться. Что касается того, что его перевели в “Зенит”-2, то это тоже прерогатива клуба. С точки зрения игровой составляющей это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но я думаю, что мы справимся», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

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