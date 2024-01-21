Сергей Семак высказался о ситуации с переходом Кругового в ЦСКА

«Как оцениваю ситуацию с Круговым? Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт — не смогли договориться. Что касается того, что его перевели в “Зенит”-2, то это тоже прерогатива клуба. С точки зрения игровой составляющей это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но я думаю, что мы справимся», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.