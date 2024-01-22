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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Аршавин оценил новичков «Зенита» Артура и Нино

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о бразильских новичках санкт-петербургского клуба, нападающем Артуре Гимарайнсе и защитнике Нино.

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Источник: Чемпионат.com

«Кто из новичков “Зенита” — фигура стартового состава? Артура я не видел, только несколько эпизодов, но по цене и по тому объему информации, как его покупали, он должен будет играть, безусловно. Нино удалось чуть больше посмотреть. Он иногда будет выглядеть неуклюжим, иногда его движения непластичные, но он все с корнем обычно вырывает. Думаю, он будет главным центральным защитником “Зенита”, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура за € 15 млн. В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Палмейрас» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

О переходе Нино из «Флуминенсе» «Зенита» объявил в начале января. Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.

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