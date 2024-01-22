Андрей Аршавин оценил новичков «Зенита» Артура и Нино

«Кто из новичков “Зенита” — фигура стартового состава? Артура я не видел, только несколько эпизодов, но по цене и по тому объему информации, как его покупали, он должен будет играть, безусловно. Нино удалось чуть больше посмотреть. Он иногда будет выглядеть неуклюжим, иногда его движения непластичные, но он все с корнем обычно вырывает. Думаю, он будет главным центральным защитником “Зенита”, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.