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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью хочет в «Наполи», «Зенит» интересуется Тикнизяном, в «Сочи» усиление из Питера

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

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Источник: Reuters

Моуринью может возглавить «Наполи»

На днях появилась информация о том, что уволенный из «Ромы» Жозе Моуринью может устроиться в «Аль-Шабаб», однако 60-летний специалист это опроверг. Зато издание The Times сообщило, что тренера ждут в «Наполи». Сам португалец не против такого варианта — он хочет остаться в Италии, в более перспективном клубе, чем «Рома».

«Зенит» ищет левого защитника

После того, как «Зенит» отправил подписавшего контракт с ЦСКА Данила Кругового в дубль, команде необходим новый левый защитник. По информации Sport24, питерцы интересуются Дмитрием Скопинцев, Даниилом Хлусевичем и Наиром Тикнизяном. По поводу последнего, как сообщило издание Metaratings, сине-бело-голубые уже связывались с «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"

«Реал» хочет защитника «Жироны»

По данным Marca, в «Реале» впечатлены игрой защитника «Жироны» Яна Коуто. Сливочные хотят подписать игрока летом — но так как 21-летний футболист принадлежит «Манчестер Сити», решать этот вопрос придется с англичанами. Трансферная стоимость Коуто оценивается в 12 миллионов евро.

Источник: AP 2023

«Бавария» добивается Триппьера

Вот уже несколько дней ходят слухи о том, что «Бавария» интересуется 33-летним защитником «Ньюкасла» Кираном Триппьером. Изначально «сороки» не хотели отпускать футболиста, но, по всей видимости, у мюнхенцев есть прогресс. Издание The Guardian сообщило о том, что «Бавария» сделает улучшенное предложение англичанам — те намекали об этом на прошлых переговорах. Ожидается, что боссы «Ньюкасла» одобрят сделку.

Источник: Reuters

«Сочи» усиливается

По данным журналиста Ивана Карпова, вслед за защитником Дмитрием Чистяковым в «Сочи» из «Зенита» также могут проследовать еще два футболиста. Речь о 20-летнем полузащитнике Александре Коваленко и 30-летнем нападающем Алексее Сутормине. В случае успешной аренды, вероятно, Коваленко сочинцам придется выкупать.

Источник: ФК "Зенит"

Автор: Артем Белинин

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