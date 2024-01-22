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22:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» обыграл сербский клуб в Турции

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл сербский «Напредак» в товарищеском матче.

Рубин
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в рамках зимнего сбора в турецком Белеке, завершилась со счетом 5:2. В составе победителей отличились Александр Ломовицкий (27-я минута), Касра Тахери (53), Мирлинд Даку (59) и Дмитрий Кабутов (65). Также соперник казанцев отметился автоголом.

В следующем матче «Рубин» 26 января сыграет с болгарской «Славией».

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