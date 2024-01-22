«Спартак» не будет ругаться с «Газпромом». Мележиков об отношениях красно-белых и «Зенита»

«Во время управления Леонида Федуна мы могли бы забрать там какого-то игрока. По крайней мере, предприняли бы какие-то шаги. А сейчас в сфере взаимоотношений двух гигантов, это вряд ли возможно. “Спартак” не будет ругаться с “Газпромом”. Вполне вероятно, что если из “Зенита” сейчас позвонят, то “Спартак” пойдёт навстречу. А “Зенит” может позвонить — единый бизнес, общие интересы. Бизнес превыше всего», — сказал Мележиков в выпуске на Youtube-канале «Это футбол, брат!».