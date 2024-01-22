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22 января, источник: Чемпионат.com

«Спартак» не будет ругаться с «Газпромом». Мележиков об отношениях красно-белых и «Зенита»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как изменились взаимоотношения «Зенита» и «Спартака» по сравнению с тем временем, когда он был в клубе.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

«Во время управления Леонида Федуна мы могли бы забрать там какого-то игрока. По крайней мере, предприняли бы какие-то шаги. А сейчас в сфере взаимоотношений двух гигантов, это вряд ли возможно. “Спартак” не будет ругаться с “Газпромом”. Вполне вероятно, что если из “Зенита” сейчас позвонят, то “Спартак” пойдёт навстречу. А “Зенит” может позвонить — единый бизнес, общие интересы. Бизнес превыше всего», — сказал Мележиков в выпуске на Youtube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 20 июня 2023 года «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года.

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