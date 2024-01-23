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19:49 (мск), источник: Sport24

«Оренбург» забил пять мячей «Струге» в товарищеском матче

В Белеке завершился товарищеский матч между «Оренбургом» и северомакедонской «Стругой». Российский клуб добился крупной победы со счетом 5:1.

Оренбург
Струга
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Источник: ФК «Оренбург»

Соперник «Оренбурга» первым открыл счет. На 24-й минуте отличился Бесарт Ибраими.

Еще до перерыва футболисты российского клуба дважды поразили ворота соперника, а во втором тайме довершили разгроми. По голу забили Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьев, Семен Столбов, Матиас Перес и Владимир Обухов.

Следующий матч «Оренбург» проведет 8 февраля против молодежной команды московского «Динамо».

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