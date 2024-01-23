«Оренбург» забил пять мячей «Струге» в товарищеском матче
В Белеке завершился товарищеский матч между «Оренбургом» и северомакедонской «Стругой». Российский клуб добился крупной победы со счетом 5:1.
Оренбург
Струга
Соперник «Оренбурга» первым открыл счет. На 24-й минуте отличился Бесарт Ибраими.
Еще до перерыва футболисты российского клуба дважды поразили ворота соперника, а во втором тайме довершили разгроми. По голу забили Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьев, Семен Столбов, Матиас Перес и Владимир Обухов.
Следующий матч «Оренбург» проведет 8 февраля против молодежной команды московского «Динамо».