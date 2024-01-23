«Ростов» проиграл «Родине» в товарищеском матче
Футбольный клуб «Ростов» проиграл московской «Родине» в товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ.
Ростов
Родина
На 2-й минуте столичная команда открыла счет после удара Ивана Тимошенко с пенальти. В середине второго тайма дончане отыгрались — отличился Евгений Чернов. В самой концовке «Родина» вырвала победу благодаря голу Константина Шильцова на 88-й минуте.
Следующий товарищеский матч «Ростов» проведет против эмиратского «Шабаб Аль-Ахли» 2 февраля.