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19:51 (мск), источник: Sport24

«Ростов» проиграл «Родине» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Ростов» проиграл московской «Родине» в товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ.

Ростов
Родина
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Источник: ФК «Ростов»

На 2-й минуте столичная команда открыла счет после удара Ивана Тимошенко с пенальти. В середине второго тайма дончане отыгрались — отличился Евгений Чернов. В самой концовке «Родина» вырвала победу благодаря голу Константина Шильцова на 88-й минуте.

Следующий товарищеский матч «Ростов» проведет против эмиратского «Шабаб Аль-Ахли» 2 февраля.

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