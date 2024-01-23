«Ростов» проиграл «Родине» в товарищеском матче

На 2-й минуте столичная команда открыла счет после удара Ивана Тимошенко с пенальти. В середине второго тайма дончане отыгрались — отличился Евгений Чернов. В самой концовке «Родина» вырвала победу благодаря голу Константина Шильцова на 88-й минуте.