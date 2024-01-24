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00:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» сменило главного босса и обыграло чемпиона Словакии в полусекретном матче

Бело-голубые победили «Слован» — 2:1.

Динамо
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Источник: Без источника

«Динамо» во вторник удивило дважды.

Сначала на официальном сайте появилась новость о смене на посту председателя совета директоров клуба. Юрий Соловьев неожиданно покинул клуб, а его место занял Дмитрий Гафин, который ранее был членом совета директоров. У болельщиков информация вызвала тревогу, но, по данным «СЭ», никаких потрясений быть не должно.

Новый босс 4,5 года являлся советником и правой рукой Соловьева (с момента выкупа акций банком у Общества «Динамо»), был инициатором приглашения Желько Бувача и активно вовлечен в решение спортивных вопросов. Так что вектор развития бело-голубых не изменится, а вопросы по бюджету обговорены на годы вперед.

Второй сюрприз — объявление о товарищеском матче со «Слованом» всего за 15 минут до его начала. Обычно к трансляции болельщиков готовят заранее, но здесь был повод затянуть. В последние два года потенциальные встречи на сборах европейских клубов с российскими приводят к политическим спекуляциям, порой игры отменялись, так что соперники решили не рисковать и сделали информацию о матче полузакрытой.

Всерьез анализировать встречу, конечно, не будем — не тот этап подготовки. Отметим только, что «Динамо» удалось обыграть участника еврокубков. Чемпион Словакии прошел два отборочных этапа в Лиге чемпионов, затем уступил «Маккаби» Хф и «Арису», переместившись в Лигу конференций, но там вышел из группы, так что в середине февраля сыграет с австрийским «Штурмом» в плей-офф. А первый матч после сборов у лидера чемпионата намечен на 9 февраля, поэтому команда уже постепенно должна подбираться к оптимальной форме. В отличие от «Динамо», которое только-только вкатывается в подготовку к рестарту сезона.

Соответственно, и составы в двух таймах были смешанными. В первом, скажем, выходили как лидеры Бальбуэна, Чавес, Бителло, так и резервисты — Лепский и Чупаев. Во втором рядом с Фоминым, Карраскалем и Тюкавиным располагались Зайдензаль и Бабаев.

При этом Марцел Личка пока не может рассчитывать в Катаре на шестерых игроков. Лесовой ждет трансфер в «Маккаби», Нгамале на Кубке Африки с Камеруном, Маричаль с олимпийской сборной Уругвая пробивается в Париж, а Лаксальт, Грулев и Майсторович восстанавливаются после травм.

Новичок в команде пока один — 20-летний голкипер сборной Белоруссии Кудравец, перешедший из БАТЭ. Но это приобретение на перспективу — первые два номера прочно заняты Шуниным и Лещуком. Больше покупок нет, и вряд ли они еще будут. Главная озвученная задача на зиму — сохранить всех лидеров, что пока удается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бело-голубые в матче с командой нашего старого знакомого Владимира Вайсса (экс- «Сатурн») пропустили на 4-й минуте от 37-летнего грузина Канкавы, имеющего 100 матчей за сборную Грузии. Но уже в первом тайме вышли вперед — сначала мощнейший точный удар метров с 25 метров удался Чавесу, а потом 19-летний Чупаев забил в пустые ворота после передачи Макарова. Не должна вводить в заблуждение красная карточка у словаков — Вайсса-младшего удалили за разговоры с арбитром, но Личка настоял — выпускайте замену.

Интересно, что в роли комментатора встречи выступила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

В Катаре «Динамо» еще сыграет 25 января с местным клубом «Аль-Вакра». Затем бело-голубых ждет два сбора в Турции.

Константин Алексеев

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