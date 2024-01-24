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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» исключил Нобоа из заявки на сезон РПЛ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» исключил из заявки на сезон эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Нобоа заявил РИА Новости, что может покинуть «Сочи» в текущее трансферное окно. Директор по связям с общественностью эквадорского «Эмелека» Карлос Усатеги заявил РИА Новости, что клуб согласовал контракт с Нобоа. Текущее соглашение 38-летнего игрока с «Сочи» рассчитано до конца сезона-2023/24.

Также эквадорец выступал в РПЛ за петербургский «Зенит», казанский «Рубин», «Ростов» и московское «Динамо». Всего на его счету 366 матчей в РПЛ, 78 голов и 52 результативные передачи. В текущем сезоне эквадорец сыграл за «Сочи» 14 матчей, забил три мяча и отдал один голевой пас.

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