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08:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм» заблокировала АПЛ

«Фулхэм» действительно был заинтересован в трансфере нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Краснодар
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Источник: Чемпионат.com

«Фулхэм» хотел арендовать Кордобу с последующим правом выкупа за € 8 млн, но сделка была заблокирована со стороны АПЛ. Руководство лиги по прежнему выступает против трансферов, связанных с Россией.

Напомним, ранее появилась информация, что лондонский «Фулхэм» рассматривает возможность аренды колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Сообщалось, что главный тренер «Фулхэма» Марко Силва хочет усилить нападение команды и в этом месяце сделал нового форварда приоритетом на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба сыграл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

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