Переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм» заблокировала АПЛ

«Фулхэм» хотел арендовать Кордобу с последующим правом выкупа за € 8 млн, но сделка была заблокирована со стороны АПЛ. Руководство лиги по прежнему выступает против трансферов, связанных с Россией.

Напомним, ранее появилась информация, что лондонский «Фулхэм» рассматривает возможность аренды колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Сообщалось, что главный тренер «Фулхэма» Марко Силва хочет усилить нападение команды и в этом месяце сделал нового форварда приоритетом на трансферном рынке.