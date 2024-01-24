Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
22.01
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
26.01
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
26.01
Альмерия
Алавес
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тикнизян в «Зените», «Спартак» готовит 10 миллионов на нападающего, «Барселона» хочет Довбика

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Зенит
Локомотив
Спартак
Твенте
Краснодар
Арис
Жирона
Барселона
Манчестер Сити
Вест ХэмПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Тикнизян и «Зенит»

Очень много информации появилось по переходу 24-летнего защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит». Так, по данным инсайдера Ивана Карпова, игрок обойдется питерцам в 8 миллионов евро, плюс «Зенит» может взять на себя 10 процентов от перепродажи, положенные ЦСКА от «Локомотива».

По данным «СЭ», Тикнизяну предложен пятилетний контракт, и, как уточняет «Чемпионат», зарплата составит 1,2 миллиона евро в год (в два раза больше, чем сейчас). Спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов в комментарии для «Матч ТВ» подтвердил факт переговоров: «Мы действительно находимся в процессе переговоров. Но какие-либо детали не комментируем».

Новый форвард «Спартака»

По данным Карпова, красно-белые планируют подписать 21-летнего форварда «Твенте» Манфреда Угальде. Как сообщает голландский журналист Йерун Каптейнс, трансфер может обойтись примерно в 10 миллионов евро, и вместе с бонусами стать рекордной продажей в истории клуба. Издание Metaratings дополнило, что зарплата нападающего сборной Коста-Рики составит 2 миллиона евро.

Источник: AP 2023

Шапи не вернется в «Краснодар»

По информации «СЭ», 24-летний нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара», не вернется в РПЛ. Он провел за греческую команду столько матчей, сколько необходимо для автоматического выкупа.

Источник: ФК "Арис"

«Барселоне» интересны игроки «Жироны»

Издание El Espanol сообщило, что «Барселона» интересуется пятью футболистами «Жироны». Этот клуб сейчас возглавляет таблицу ла лиги, и некоторые его игроки привлекли внимание спортивного директора каталонцев Деку. Речь о полузащитниках Алейше Гарсии, Викторе Цыганкове, Янхеле Эррере, нападающих Савио и Артеме Довбике.

Источник: AFP 2023

Келвин Филлипс покинет «Ман Сити»

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ман Сити» и «Вест Хэм» договорились об аренде 28-летнего полузащитника «горожан» и сборной Англии Келвина Филлипса. Также инсайдер сообщает, что у «молотобойцев» будет право выкупа. Журналист Флориан Плеттенберг дополняет информацию: при выкупе игрок обойдется «Вест Хэму» в 40 миллионов евро.

Источник: Reuters

Что еще происходит на трансферном рынке:

  • 25-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен «Зениту» — об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
  • По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» предложила «Ньюкаслу» 15 миллионов евро за 33-летнего защитника Кирана Триппьера. Мюнхенцы рассчитывают, что эта сумма устроит «сорок».
  • Фабрицио Романо сообщил, что «Рома» не планирует прерывать аренду 29-летнего нападающего Сердара Азмуна, правами на которого владеет «Байер».

Автор: Артем Белинин

 «Слово пацана. Кровь на асфальте»: что известно о втором сезоне
Обзор фильма «Воздух». Что важнее — Родина или человек?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь