«Промес в России считает себя неприкасаемым». За что звезде «Спартака» грозит 9 лет тюрьмы

В Нидерландах продолжаются слушания по делу нападающего Квинси Промеса. Для футболиста «Спартака» запросили девять лет тюрьмы. Сам игрок не присутствует на заседании суда. В чём сейчас обвиняют нападающего?

Почему Промеса хотят посадить на девять лет?

Прокуратура Амстердама считает, что Промес сыграл весомую роль в контрабанде двух партий кокаина, которые прибыли в порт Антверпена в январе 2020 года. Для сообщника Квинси, которого зовут Мэрилио, просят восемь лет тюрьмы и штраф в размере € 10 тыс. за отмывание денег.

По данным прокуратуры, Промес причастен к контрабанде наркотиков двух партий кокаина, которые прибыли в Антверпен из Бразилии 29 января 2020 года. Первая партия весила в общей сложности 650 кг, вторая — 712,8 кг. Одну партию перехватила бельгийская таможня, а вторая, вероятно, вышла на рынок. Коммерческая стоимость груза исчисляется миллионами евро.

Прокуратура считает, что Промес и его сообщники сыграли руководящую роль в контрабанде кокаина. На это указывает перехваченный зашифрованный трафик сообщений с криптотелефонов, которые приписывают футболисту и его сообщнику. По данным следствия, они направляли людей, которые потом вытаскивали наркотики из контейнеров. Сообщается, что один из водителей покинул площадку с пропуском сотрудника порта. Позднее из контейнера извлекли наркотики, после чего его опечатали фальшивой пломбой и вернули обратно.

А вот вторую партию перехватили сотрудники бельгийской таможни. Если верить прокуратуре, то в перехваченном разговоре Промес сказал следующее: «Моя доставка была наполовину неудачной. Один из контейнеров изъяли, так что моя прибыль уменьшается вдвое».

«Из-за отсутствия Промеса мы не получим ответа на вопрос, как такой успешный футболист позволил втянуть себя в эту криминальную историю. Он не берёт на себя никакой ответственности. Похоже, Промес считает себя неприкасаемым и в России, и за её пределами», — заявил прокурор.

Предполагаемый сообщник Промеса присутствовал на заседании суда. Он заявил, что играл очень ограниченную роль. «Я всего лишь организовал поездку двух людей из Амстердама в Антверпен. Ничего на этом не заработал», — сказал Мэрилио. Кстати, его уже сажали за решётку в 2019 году. Мэрилио наказали на участие в преступной организации, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Его посадили на четыре года, но освободили раньше. Согласно данным прокуратуры, Мэрилио вернулся в уголовную среду сразу после того, как вышел из тюрьмы.

Кстати, это не первое уголовное дело, фигурантом которого стал Промес. Ранее его приговорили к 18 месяцам лишения свободы в связи с нападением на двоюродного брата. Согласно данным следствия, Квинси ударил брата ножом в колено.

А где сейчас Промес?

Он находится на зимнем сборе «Спартака» в ОАЭ. Именно там команда Гильермо Абаскаля готовится ко второй части сезона. Кстати, у Нидерландов есть соглашение с ОАЭ об экстрадиции. Прокуратура Амстердама пыталась добиться возвращения игрока на родину, но попытка не увенчалась успехом.

«Возможно, прибытие Промеса на сборы с командой связано с тем, что он получил Emirates ID — то есть визу на въезд, — объяснял ранее “Чемпионату” юрист Юрий Зайцев. — Если он получил визу, значит, прошёл все соответствующие проверки. Это гарантирует, что он въедет на территорию страны. Что касается экстрадиции, то виза от этого не защищает. Но, насколько я понимаю, дело Промеса находится в апелляции, и, поскольку нет окончательного решения суда, не должно быть риска экстрадиции».