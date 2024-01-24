«Зенит» забил 10 мячей за два матча! А корейцам положил даже 17-летний юноша

Второй контрольный матч на эмиратском сборе «Зенит» провёл с одним из лидеров азиатского футбола — командой «Чонбук» из Южной Кореи. Ожидалось, что петербуржцам придётся куда тяжелее, нежели в первой встрече с самаркандским «Динамо» (5:1). Но нет — такая же убедительная победа. Без шансов для соперника.

Хотя это удивительно — ведь «Чонбук» сейчас вовсю готовится к матчам плей-офф азиатской ЛЧ. Там они в топе — в прошлом году едва не заскочили в финал. До официальных встреч осталось провести всего одну товарищескую игру, поэтому форма очевидно неплохая. Тренирует корейцев хорошо знакомый в России Дан Петреску. С момента ухода из «Кубани» в 2016-м он сменил пять клубов, но только «ЧФР Клуж» он возглавлял трижды, а сейчас вовсю осваивается в новой стране.

Сергей Семак заранее запланировал провести первые матчи, полностью меняя состав в перерыве. Так и вышло. Но далеко не все смогли выйти на поле с «Чонбуком». В частности, болельщики не дождались дебюта новичка Нино, который пока набирает форму. Пропускали игру также Вильсон Изидор, Александр Ерохин, Владислав Саусь. Но вроде бы никаких проблем со здоровьем нет.

В первом тайме «Чонбук» действительно сопротивлялся. «Зенит» сыграл по схеме 4−3−3 с Марио Фернандесом на правом и Вячеславом Караваевым на левом флангах. В принципе, второй смотрелся неплохо в этой роли, но в клубе наверняка ждут скорого приезда Наира Тикнизяна, которого будут использовать примерно на том же участке поля.

Петербуржцы очень просто забили первый гол — на 22-й минуте Матео Кассьерра обыгрался с Клаудиньо, спокойно вошёл в штрафную и пульнул в дальний угол.

Правда, «Чонбук» вскоре отыгрался. Но в целом не сказать, что атакующая линия сине-бело-голубых чем-то удивила соперника: Кассьерра, Артур, Клаудиньо, Андрей Мостовой создали не так много моментов. Оставили их на второй тайм.

После перерыва Семак выпустил абсолютно другой состав. Дебютировал в товарищеских матчах, кстати, новичок команды Ильзат Ахметов. В остальном Дуглас Сантос и Алексей Сутормин на флангах, в центре обороны — 17-летний Матвей Бардачев с Родригао. Впереди Ахметов, который расположился в тройке полузащитников. Ещё вышли Вендел, Иван Сергеев, Педро и Густаво Мантуан.

И то ли «Зенит» уж очень активно включился, то ли физически подсел «Чонбук»: Петреску постепенно делал замены, в то время как его команда пропускала.

Начал уничтожение Педро, который элегантно замкнул навес Дугласа. Это его второй гол в двух матчах. После отличились Сергеев и Мантуан. Бразилец забил после того, как на углу штрафной нескольких соперников раскидал Ахметов. А пятый мяч на счету 17-летнего юноши Бардачёва. Центральный защитник здорово открылся под передачу Вендела.

«Чонбук» совсем расклеился и после этого даже не реализовал пенальти. А «Зенит» и правда хорош. Следующий контрольный матч команда проведёт с «Уралом» 27 января.