Алип сыграл против титулованного азиатского клуба в матче с шестью голами

Встреча в Абу-Даби (ОАЭ) завершилась со счетом 5:1 в пользу «Зенита». Алип вышел в стартовом составе и провел первый тайм на поле. Забитыми голами в составе питерцев отметились: Кассьерра, Педро, Сергеев, Мантуан и Бардачев.