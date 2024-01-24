Алип сыграл против титулованного азиатского клуба в матче с шестью голами
Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип сыграл в контрольном матче с девятикратным чемпионом Южной Кореи «Чонбук Хендэ Моторс», сообщают Vesti.kz.
Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип сыграл в контрольном матче с девятикратным чемпионом Южной Кореи «Чонбук Хендэ Моторс», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Абу-Даби (ОАЭ) завершилась со счетом 5:1 в пользу «Зенита». Алип вышел в стартовом составе и провел первый тайм на поле. Забитыми голами в составе питерцев отметились: Кассьерра, Педро, Сергеев, Мантуан и Бардачев.
В нынешнем сезоне чемпионата России Алип провел 16 матчей и заработал четыре желтых карточки. В декабре трансферная стоимость воспитанника «Кайрата» по данным transfermarkt возросла до трех миллионов евро.