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11:11 (мск), источник: Sport24

Легенда РПЛ уехала из России, Бензема остается в Саудовской Аравии. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

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Что в России

«Зенит» и «Локо» согласовали трансфер Тикнизяна

Источник: РИА "Новости"

Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, сообщил, что «Зенит» договорился с «Локомотивом» о переходе защитника сборной Армении Наира Тикнизяна. По информации Смирнова, сейчас петербургский клуб договаривается с самим игроком.

— «Зенит» и «Локомотив» фактически согласовали трансфер Наира Тикнизяна. В настоящее время «Зенит» обсуждает с игроком и его представителями личные условия, — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

24-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года.

«Сочи» подписал чилийского опорника Сааведру

Источник: ФК "Сочи"

Чилийский опорный полузащитник Игнасио Сааведра официально стал игроком «Сочи», сообщается в соцсетях клуба.

25-летний футболист перешел в команду РПЛ на правах свободного агента.

Сааведра является воспитанником «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. Всего за клуб он провел 182 матча и отметился двумя голевыми передачами. В активе Саавдеры 3 матча за сборную Чили, он их провел в 2021 году.

«Зенит» предложил 10 млн долларов за бывшего игрока «Реала»

Источник: AP 2023

«Зенит» нацелился на полузащитника мексиканского клуба «Америка» Альваро Фидальго.

По информации FOX Sports, петербургский клуб уже уведомил руководство «Америки» о готовности заплатить 10 млн долларов, которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.

В то же время отмечается, что в «Америке» считают, что осуществить трансфер будет крайне маловероятно, так как финансовые операции с российскими клубами затруднены из-за санкций.

Фидальго в 2012 году оказался в системе «Реала», в составе мадридской команды он дебютировал в 2018 году, сыграв 12 минут в матче Кубка Испании.

С 2021 года 26-летний испанец выступает за «Америку», в составе которой провел 125 матчей (10 голов и 19 голевых передач). Его контракт с мексиканским клубом рассчитан до 2026 года.

«Сочи» объявил о переходе Нобоа в «Эмелек»

Источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» объявил о переходе полузащитника Кристиана Нобоа в «Эмелек».

«Кристиан Нобоа возвращается на родину! Спасибо за все, легенда!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Нобоа перешел в «Сочи» из «Зенита» в 2019 году за 500 тысяч евро. В составе южан 38-летний игрок провел 116 матчей, забил 40 голов и сделал 23 результативные передачи. Всего в России легендарный эквадорец провел 16 лет. В «Эмелеке» в 2004 году Кристиан дебютировал на профессиональном уровне.

«Спартак» скоро подпишет Угальде из «Твенте»

Источник: AP 2023

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс сообщил, что переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по трансферу нападающего Манфреда Угальде находятся на завершающей стадии.

«Насколько я знаю, переговоры между “Спартаком” и “Твенте” по трансферу Угальде находятся на завершающей стадии. Но там все еще есть несколько вопросов, которые предстоит решить. Поэтому сделка пока не завершена», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить 14 миллионов евро. Позже появилась информация, что клуб из Энсхеде хочет получить за костариканца 10−12 миллионов евро, но москвичи пытаются сбить цену.

В текущем сезоне 21-летний Угальде провел за «Твенте» 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Что в Европе

Бензема не уйдет из «Аль-Иттихада»

Источник: AP 2023

Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема прокомментировал информацию AFP о своем желании покинуть команд.

«Это полная ложь! Французские СМИ уже не знают, что придумывать. Чем больше, тем лучше», — сказал Бензема L'Equipe.

Ранее сообщалось, что француз уже обратился к руководству «Аль-Иттихада» с просьбой временно покинуть команду, так как испытывает давление.

Мбаппе перейдет в «Реал» летом

Источник: AFP 2023

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе все-таки перейдет в «Реал». По информации Bild, француз подпишет контракт с новым клубом летом.

Издание сообщает, что одним из главных факторов стала уверенность футболиста, что с «Реалом» он сможет выиграть Лигу чемпионов в будущем сезоне.

Отметим, контракт «ПСЖ» с Мбаппе заканчивается 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока 180 млн евро.

Автор: Николай Соников

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