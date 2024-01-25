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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Культовый «пингвиненок» РПЛ возвращается в Эквадор. Не любить Нобоа было невозможно

Крис — один из самых душевных иностранцев лиги.

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Знаете, что Нобоа любит часто вспоминать? Свои первые дни в России. В начале 2007 года руководители «Рубина» вытащили 22-летнего парня из Эквадора и привезли сначала на сборы в Турцию, а потом в Казань. Об этом их попросил Бердыев — изначально он просматривал в Южной Америке другого футболиста, но так часто бывает — глаз зацепился за другого — за Криса. Он, конечно, взял немногочисленные тёплые вещи, приземлился в столице Татарстана, заехал в отель, а через несколько дней валялся там же с температурой. Его версия — из-за того, что поел на улице снега. Менее романтичная — резкая смена климата, к которой организм оказался не готов.

Источник: Спорт-Экспресс

Нобоа часто рассказывал эту историю. И постоянно искренне улыбался. Он не чувствует из-за неё неловкости и уже давно понял: искренность подкупает. Особенно когда она идёт от иностранцев в другой стране. Даже в своём комментарии «Матчу» после объявления об уходе свободным агентом в эквадорский «Эмелек» футболист заявил, что больше всего будет скучать по снегу.

«Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провёл и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю! Я бы хотел вернуться в Россию в качестве тренера‑скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим. Самое яркое воспоминание? Снег! Снег! (Смеётся.) Я очень люблю его. Все люди в России всегда поддерживали меня во всех командах, в которых я был. Это приятно».

Кристиан Нобоа
бывший полузащитник "Сочи"

17 лет в России. За исключением полугодовой поездки в ПАОК. Для некоторых целая жизнь. И Нобоа действительно прошёл огромный путь — от никому неизвестного южноамериканца, которые в те годы толпами приезжали в лигу, до культового легионера, которому не хватило всего четырёх матчей, чтобы стать рекордсменом по количеству игр в РПЛ. У Нобоа их останется 366. У Шембераса — 369.

Источник: Спорт-Экспресс

А помните, как всё начиналось? Первый сезон стал адаптационным: Бердыев искал эквадорцу место на поле, окончательно же требования тренера он принял только через полтора года — когда «Рубин» готовился выиграть первое чемпионство в России. И Нобоа этому сильно способствовал — после летней паузы влетел в основу и забил аж шесть мячей. Через два года — он уже чуть ли не главная звезда Казани: к двум титулам добавился Суперкубок. А в графе забитых голов по итогам сезона — 11. Не так уж и плохо для парня, который действовал в центре полузащиты.

Источник: Спорт-Экспресс

В «Динамо» он ехал в качестве звезды. Да и сумма, которую за него выложили, для 2011 года довольно большая — € 8 млн. Однако уже тогда стало понятно: Крис — не герой больших клубов. После скромной, пусть и мощной Казани он затерялся в московском лоске. Вероятно, первые большие деньги (контракт был около € 2,5 млн), статусные партнёры — всё это могло вылиться в очень перспективную историю, но закончилось грустно. Нобоа так и не стал своим в «Динамо» — ни с человеческой, ни с футбольной точки зрения. В какой-то момент руководство его даже отстранило из-за тренировок, якобы из-за желания изменить условия контракта. Версия самого Нобоа — ему так и не сделали конкретного предложения, хотели, чтобы он пошёл на понижение, при этом Черчесов желал сохранить игрока. Сам Крис не раз говорил, что он покинул «Динамо» из-за конкретного человека — Гурама Аджоева.

Источник: Спорт-Экспресс

Дальше короткая поездка в Грецию и возвращение к Бердыеву в «Ростов», где он снова стал лидером, а у дончан получился один из самых парадоксальных периодов в истории — с одной стороны, безденежье, с другой — еврокубки и матчи с «Баварией», «МЮ» и остальными грандами. Крис рулил всеми процессами в центре поля и наслаждается каждым моментом. Но потом — вторая карьерная ошибка. А именно — переход в «Зенит».

Источник: Спорт-Экспресс

Он пришёл туда одновременно с Манчини. И быстро стало понятно: эквадорец итальянцу не нужен. Полгода он просто промучился на скамейке, а весной снова поехал к Бердыеву, но на этот раз в «Рубин». Летом 2018-го вернулся. Ведь петербуржцев возглавил Семак. И это могла быть совсем другая история. Однако здесь вмешался разрыв крестообразных связок. Нобоа пропустил почти весь сезон. Вернулся только весной и с трудом набирал форму. Но даже в том состоянии поучаствовал в нескольких матчах и помог взять первое чемпионство. А ещё получил от Дзюбы прозвище «пингвинёнок». С тех пор оно с ним.

Источник: РИА "Новости"

Может, столичные города просто не для Криса? Сейчас это всё более очевидно. Ведь помимо мрачного периода с футбольной точки зрения, в период зенитовской карьеры он развёлся с супругой, с которой они познакомились в Казани. Да и вообще, с того момента в личной жизни игрока что-то пошло не так.

Но в футбольной был ещё один яркий период — а именно «Сочи». Там он стал не только лидером, но и лицом команды. Пережил вторую молодость, много забивал и стал важнейшим игроком в том самом сезоне, когда команда заняла второе место в РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

В апреле Нобоа стукнет 39. И он уже не входил в планы нового главного тренера «Сочи» Морено. Пожалуй, лучший момент, чтобы исполнить юношескую мечту и завершить карьеру в «Эмелеке» — клубе, который его воспитал.

В Россию же он ещё обязательно вернётся. А мы и правда будем скучать.

Автор: Дмитрий Зимин

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