Кто и как управляет «Спартаком»

После ухода из «Спартака» Леонида Федуна структура управления клубом полностью изменилась. Кажется, что впервые за последние 20 лет мы можем говорить о том, что в «Спартаке» нет ярко выраженного руководителя, коим долгие годы являлся Леонид Арнольдович. Но это только на первый взгляд.

Читайте также Абаскаль останется главным тренером «Спартака»

Купивший красно-белых нефтяной гигант «Лукойл» придерживается иного стиля управления: корпоративная этика, совместное принятие решений, тишина и осторожность в СМИ — главные составляющие работы лукойловцев. В «Спартаке» лукойловского периода вряд ли найдется человек, который скажет, что он готов снять команду с чемпионата. Корпоративная этика превыше всего.

Главным совещательным органом «Спартака» по-прежнему является совет директоров клуба, но, как и во времена Федуна, некоторые решения могут приниматься независимо от мнения совета и его членов. На данный момент совет директоров выглядит следующим образом: Александр Матыцын, Павел Жданов, Иван Масляев, Евгений Хавкин, Юсуф Алекперов, Олег Малышев и Сергей Родионов.

Источник: Соцсети

Главный человек в «Спартаке» сегодня — Павел Жданов. Именно он является наиболее вовлеченным в жизнь клуба человеком, принимающим основные решения. Формально почти у каждого члена совета, кроме Юсуфа Алекперова, есть своя зона ответственности в клубе: Жданов отвечает за спортивную составляющую, Масляев — за юридические вопросы, Хавкин — за взаимодействие со СМИ.

Самое интересное и определяющее в этой структуре — спортивное направление развития клуба. Важно отметить, что все решения здесь принимаются Ждановым, Матыцыну остается только дать одобрение. Обычно с этим проблем не возникает.

Первым шагом Жданова в клубе стало приглашение Пола Эшуорта, который принимал участие в переговорах «Спартака» и City Group. Эшуорта Жданову посоветовал бывший топ-менеджер «Сбера» Александр Базаров. Кандидатуру Олега Малышева также нашел Жданов. Изначально Малышев хотел занять пост президента клуба, но решение Жданова было другим.

Олег Малышев. Фото Федор Успенский, «СЭ».

При выборе нового спортивного директора Жданов и весь совет директоров доверились Малышеву. Томаш Амарал — кандидатура генерального директора. Еще одним кандидатом на место Эшуорта был Рибалта, которого лоббировал в клуб Герман Ткаченко. Также «Спартак» рассматривал нескольких кандидатов из числа действующих сотрудников клубов РПЛ, но решено было остановиться на португальце.

Через полтора года после ухода из клуба Федуна в системе «Спартака» произошли значительные изменения. На данный момент о каком-то положительном результате говорить не приходится, но болельщики, кажется, готовы терпеть. Очевидно, что сегодня «Спартак» находится в стадии перестройки и избавления от наследства бывшего владельца. Как долго затянется переходный период — непонятно.