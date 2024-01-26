«Ещё договорятся». Ловчев — о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»

«Как сорвалось все — так и вернется. Игрок “Зениту” нужен, а игроку в России больше, чем “Зенит”, денег никто не даст.



Наир игрок хороший, а этот сезон ему удается — много голов, лучший бомбардир и один из лидеров команды. Но “Зенит”, если не получится с ним, найдет другой вариант. А в конце концов, думаю, еще и договорятся», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.