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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ещё договорятся». Ловчев — о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Легенда московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит» сорвался.

Зенит
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Источник: Чемпионат.com

«Как сорвалось все — так и вернется. Игрок “Зениту” нужен, а игроку в России больше, чем “Зенит”, денег никто не даст.

Наир игрок хороший, а этот сезон ему удается — много голов, лучший бомбардир и один из лидеров команды. Но “Зенит”, если не получится с ним, найдет другой вариант. А в конце концов, думаю, еще и договорятся», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

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