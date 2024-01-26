Тикнизян не в «Зените», Кассьерра вместо Бензема, Тедеско может возглавить «Наполи»

Переход Тикнизяна сорвался

По данным «Чемпионата», главная история последних дней в российском футболе — переход 24-летнего защитника «Локомотива» Тикнизяна в «Зенит» — завершилась. Наир и питерский клуб не договорились по зарплате — футболист хотел получать 2 миллиона евро в год, тогда как «Зенит» предлагал контракт на 5 лет с окладом в 1,2 миллиона.

«Спартак» покупает форварда

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» оформляет трансфер 21-летнего форварда «Твенте» Манфреда Угальде. По информации Романо, сумма сделки — 15 миллионов евро, это крупнейшая продажа в истории клуба. Контракт будет рассчитан на 4,5 года.

Кассьерра может уехать в Саудовскую Аравию

Журналист Хулиан Капера сообщил, что 26-летний нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может сменить в «Аль-Иттихаде» 36-летнего Карима Бензема, если тот покинет Саудовскую Аравию. Кроме того, форвардом интересовался «Аль-Шабаб», а еще раньше была информация о «Севилье».

В РПЛ не пустили игрока из США

По информации The Athletic, «Спартак» хотел купить 23-летнего нападающего «Далласа» Хесуса Феррейру, но получил отказ. Сделка оценивалась в 13 миллионов долларов; и клуб, и футболист были не против перехода. Но трансфер заблокировали в МЛС, объяснив это возможными рисками для американских компаний.

Тедеско может возглавить «Наполи»

По данным «СЭ», экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Наполи» — он входит в шорт-лист кандидатов. Считается, что новый тренер итальянской команды должен приступить к работе перед стартом следующего сезона. На данный момент Тедеско возглавляет сборную Бельгии, его контракт действует до конца Евро-2024.

Что еще происходит на трансферном рынке

По данным Metaratings, «Зенит» этой зимой пытался купить 23-летнего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, но получил отказ от клуба и игрока.

Журналист Керри Хау сообщил, что «Бавария» не планирует увольнять главного тренера Томаса Тухеля до конца сезона. Летом его место может занять Хаби Алонсо из «Байера».