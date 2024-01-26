Переход Тикнизяна в «Зенит» не нужен никому, кроме «Локо». Вам не показалось

Самый громкий трансфер российский зимы, возможно, отменяется: Наир Тикнизян (пока?) отказался от перехода в «Зенит». По информации инсайдера Андрея Панкова, Тикнизян запросил около 2 миллионов евро в год — «Зенит» такие условия не устроили.

Зачем «Зениту» Тикнизян?

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В январе «Зенит» неожиданно лишился Данила Кругового: левый защитник отказался от продления соглашения, истекающего летом 2024-го, и через полгода окажется в ЦСКА. Возможно, и раньше: по информации Sports.ru, клубы активно ведут переговоры о досрочном (и, видимо, небесплатном) переходе Кругового.

Так «Зенит» остался без четкой альтернативы на левом фланге обороны: в первых товарищеских матчах 2024-го вместе с Дугласом Сантосом там выходили универсал Алексей Сутормин и правый защитник Вячеслав Караваев.

Сразу после ухода Кругового казалось, что трансфер не особо беспокоит Сергея Семака:

«Думаю, у нас есть кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но, я думаю, мы справимся. У нас есть Дуглас, есть Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении: сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева — в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы в случае проблем с Дугласом сможем закрыть эту позицию». Сергей Семак главный тренер "Зенита"

Уже на следующий день после этого заявления Семака инсайдер Иван Карпов рассказал, что «Зенит» близок к покупке Наира Тикнизяна за 8 млн + бонусы. Эту информацию подтвердили другие медиа: «Чемпионат» сообщил о зенитовской зарплате в 1,2 млн евро (в два раза больше, чем в «Локо»), а «Спорт-Экспресс» утверждал, что срок контракта — пять лет.

Близость трансфера Тикнизяна в «Зенит» шокировала не только из-за слов Семака. Тикнизян — номинальный левый защитник, но на чужой половине поля он намного полезнее, чем на своей.

«Я всегда за честность и справедливость. Вперед я бегу, а обратно еду на такси. И не всегда его вызываю. А если серьезно, я атакующий защитник с неудовлетворительной игрой в обороне», — говорил Тикнизян в «Это футбол, брат!» в начале декабря.

В интервью Metaratings Наир тоже высказывался о проблемах в обороне: «Могу бросить свою позицию, заиграться в атаке. Это приводит к опасным моментам у наших ворот. Стараюсь недочеты в обороне компенсировать атакующими действиями».

За анализ и признания Тикнизяну — респект, но пока этого слишком мало для игры на месте левого защитника в четверке в команде, претендующей на чемпионство. Более того, в «Зените» это место твердо занято: Дугласа Сантоса не сдвинуть.

По ходу первой части сезона главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов передвинул Тикнизяна в полузащиту. Пока тренер подробно не объяснял это решение, но очевидны две причины: слабая игра Тикнизяна в обороне и большой выбор крайних защитников. Наир считает, что ключевая — первая: «Позиция изменилась не с приходом ребят (Александра Сильянова и Ильи Самошникова — Sports.ru), просто тренерский штаб решил, что в атаке я буду полезнее».

На левом фланге атаки у «Зенита» море вариантов: Мостовой, Мантуан, Педро, Изидор и Ахметов. Конечно, подписание в ротацию доморощенного игрока, способного закрыть две позиции (качество — другой вопрос) и выдающего ярчайший отрезок в карьере, — не худший ход. Но он точно стоит 8 млн евро? Скорее это имиджевый ход для устрашения других клубов РПЛ: мы можем много платить за ваших лучших игроков.

Зимой 2024-го у «Зенита» нет острой необходимости в Тикнизяне, поэтому клуб вряд ли проиграл от первичного отказа игрока, которого еще и не устроило двукратное повышение зарплаты. На всякий случай: первичного, потому что «Зенит» и «Локо» пока не объявляли о финише переговоров.

Зачем Тикнизяну «Зенит»?

Тикнизян — новая поп-звезда РПЛ: шикарная результативность для номинального игрока обороны (6+2), открытость в медиа (осенью сходил и в «Коммент. Шоу», и в «Это футбол, брат!», и на «Матч ТВ», дал несколько интервью печатным изданиям), публичные отношения с телеведущей Яной Ромашкиной. В Петербурге интерес к Тикнизяну упадет из-за обособленности «Зенита» (совершенно необязательно это минус — просто модель поведения клуба) и уменьшения игрового времени.

Пока мы не знаем, насколько реально российскому (окей, почти) игроку уйти из нового «Локомотива» в европейский клуб, но из «Зенита» это сделать очень тяжело. «Зенит» ориентирован на трофеи — и скорее улучшит условия необходимым игрокам, чем отпустит их за границу (и это тоже совершенно необязательно минус для клуба — опять же, модель поведения).

Сейчас этот вопрос особенно чувствителен: Круговой — в ЦСКА, Чистяков ушел в аренду в «Сочи» и вряд ли захочет вернуться при такой же конкуренции в центре обороны, Сутормин тоже не против сменить клуб, Ерохину скоро 35, а Караваев все больше лечится. Мы уже фиксировали: это большая проблема. И «Зенит» выходит на российский рынок не для дальнейшей перепродажи активов, а для сбора лучшего у себя.

В декабре 2023-го Тикнизян дважды отвечал на вопросы о возможности перехода в «Зенит». «Уверен, “Зенит” не придет. Даже если это случится, я откажусь, так как для футбольной составляющей лучше будет воспользоваться возможностью уехать в Европу. На данный момент ее нет, но надеюсь, она появится за счет работы и старания», — говорил Наир на матче всех звезд Кубка России.

В «Это футбол, брат!» Тикнизян даже дополнил мысль: «Переходить в “Зенит” не стоит, потому что все мы знаем, как устроен “Зенит”, какая у них система. Прийти и быть очередным футболистом, который получает хорошие деньги, но при этом сидит… Не вижу в этом смысла».

Забавно, но пару лет назад воспитанник петербургского футбола Тикнизян говорил нечто похожее об академии «Зенита», туда Наир так и не попал: «Вместе с тренером питерского “Локомотива” Александром Челпановым рассуждали, почему мне не стоит уходить в академию. В своей команде я был лидером. А если бы ушел в “Зенит”…Безусловно, это очень сильная академия, там ребята все одного уровня, ко всем практически одни требования. Кажется, эта академия заточена на результат здесь и сейчас, а не под качества футболистов, не на развитие».

В главной команде «Зенита» заточенность на результат не лишает игроков возможности развиваться (например, Сергеев и Алип вполне сочетают индивидуальный прогресс и титулы), но казалось, что ход мыслей Тикнизяна понятен. Поэтому его решение остаться в «Локо» — совсем не поражение.

И здесь мы подходим к главному вопросу.

Зачем Тикнизян вступал в переговоры с «Зенитом»?

Ответа пока нет — ждем объяснений от Тикнизяна и его агента Александра Клюева. Разговор с Семаком, перевернувший представление Наира о «Зените»? Желание самоутвердиться, вступив в переговоры с запланированным отказом? Деньги?

Так кто проиграл от отказа Тикнизяна «Зениту»?

Кажется, всерьез может проиграть только одна сторона. Это «Локомотив».

Во-первых, на левом фланге обороны у «Локо» достаточно более надежных вариантов: Сильянов, Митай, Самошников.

Во-вторых, на дистанции «Локо» хватает игроков слева и в атаке: Пиняев, с лета 2024-го — Салтыков, возможно, останется Антон Миранчук, которого Галактионов нередко двигает в полуфланг.

В-третьих, по информации Ивана Карпова, «Зенит» готов не только заплатить за Тикнизяна 8 млн евро, но и покрыть 10%, причитающиеся ЦСКА в рамках давнего трансфера с «Локо». Царские условия за защитника, который слаб у своей штрафной и провел всего один яркий год в карьере.

В-четвертых, «Локо» нуждается в деньгах. Клуб не закрыл сделку по Лукасу Вере, потому что хотел разбить сумму трансфера (300 млн рублей по данным Карпова) на несколько траншей — «Оренбург» отказал. Продажа Тикнизяна позволила бы «Локо» хоть немного разнообразить состав — например, с помощью Веры Галактионов мог перейти на 4−3−3.

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Переход Тикнизяна в «Зенит» стал бы ярким событием для РПЛ: игрок, часто попадающий в хайлайты и открытый для медиа, переходит к гегемону лиги. Но, пожалуй, это все. В остальном — по-футбольному и по-человечески на фоне недавних слов о карьерном пути — трансфер был бы странным. Кажется, хорошо, если он сорвется.