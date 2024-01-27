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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» представил форму в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте представил новую форму, сделанную в честь 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Зенит
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Источник: ФК "Зенит"

Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров. Комплекты формы выполнены в оливково-зеленых цветах.

«27 января 2024 года Санкт-Петербург отмечает юбилей одной из важнейших дат в истории города — восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Символом торжества жизни над смертью стала оливково-зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали “За оборону Ленинграда” — главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады», — сказано в заявлении клуба.

Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

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