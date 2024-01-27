«Зенит» представил форму в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Источник: ФК "Зенит"

Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров. Комплекты формы выполнены в оливково-зеленых цветах.

«27 января 2024 года Санкт-Петербург отмечает юбилей одной из важнейших дат в истории города — восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Символом торжества жизни над смертью стала оливково-зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали “За оборону Ленинграда” — главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады», — сказано в заявлении клуба.

Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.