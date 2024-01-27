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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» поздравил Дениса Глушакова с 37-летием

Московский «Спартак» поздравил бывшего полузащитника красно-белых Дениса Глушакова с днём рождения, которому сегодня, 27 января, исполняется 37 лет.

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Источник: Чемпионат.com

Поздравление было опубликовано в телегам-канале красно-белых.

Публикацию можно посмотреть в телеграм-канале «ФК Спартак».

Напомним, Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе красно-белых российский футболист выступал до 2019 года. За этот период полузащитник принял участие в 172 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 10 результативными передачами.

На текущий момент Глушаков является игроком костромского «Спартака». Ранее появлялась информация, что 37-летний футболист может присоединиться к «Ростову», с которым он провёл тренировочный сбор по договорённости с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным.

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