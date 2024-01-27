«Спартак» поздравил Дениса Глушакова с 37-летием

Напомним, Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе красно-белых российский футболист выступал до 2019 года. За этот период полузащитник принял участие в 172 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 10 результативными передачами.