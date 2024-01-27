10 рекордов, которые может побить Дзюба. До самого престижного — всего 5 голов

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что уже весной хочет обойти Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории России. Чтобы повторить рекорд экс-форварда «Зенита», ему осталось забить четыре мяча, чтобы обойти его — пять. Также Дзюба упомянул, что нацелен сбить и другую планку — хочет стать лучшим в истории чемпионатов России по системе «гол плюс пас».

В последнее время Артем чаще заставляет говорить о себе после выходов различных шоу, а не из-за забитых мячей, но нельзя отрицать, что Дзюба уже добился многого и вполне может добраться еще до нескольких рекордов. Например, до этих:

Голы среди россиян в официальных матчах

Обладатель рекорда: Александр Кержаков

Число голов лидера: 233

Число голов Дзюбы: 229.

На счету Дзюбы уже есть одно масштабное достижение: он забил больше всех в чемпионатах России. Но есть и более престижная цель: стать лучшим бомбардиром среди всех российских футболистов и возглавить знаменитый «Клуб 100», созданный «СЭ» в начале века.

В него входят игроки, забившие сто и более мячей в новой российской истории — начиная с 1992 года. Считаются все голы на высшем уровне: в чемпионате и Кубке России, за национальную сборную, в зарубежных топ-лигах.

Осенью 2013 года рейтинг возглавил Александр Кержаков, и с тех пор никто не мог подобраться к рекорду. Но Дзюба сделал это: он забил уже 229 голов в официальных матчах, а у его конкурента — 233. Сам Артем признавался, что настроен обойти Кержакова и ему известно о близости рекорда. Всего пять голов — и Дзюба станет единолично лучшим российским бомбардиром в истории.

Очки в ЧР по системе «гол плюс пас»

Обладатель рекорда: Дмитрий Лоськов

Число очков лидера: 275

Число очков Дзюбы: 261*

* — по данным «СЭ»

Еще один серьезный рекорд, о котором осведомлен сам футболист «Локомотива». Еще несколько лет назад показатель Лоськова казался недостижимым — экс-капитан «Локомотива» за карьеру набрал в ЧР по системе «гол плюс пас» 275 очков (120 голов и 155 результативных передач). Его отрыв от второго места раньше был внушительным — почти сто очков.

Но Дзюба и тут недалеко: по статистике «СЭ», на счету Артема 261 (160+101) набранное очко в РПЛ. До Лоськова — всего 14 баллов.

Голы за сборную России

Обладатели рекорда: Артем Дзюба, Александр Кержаков

Число голов лидеров: 30.

Здесь у нападающего «Локомотива» уже есть рекорд, но он его делит с Александром Кержаковым — оба забили по 30 мячей в майке сборной России. Впрочем, у Дзюбы еще есть теоретический шанс стать единолично первым в этом споре. Однако только теоретический: как известно, Артем не вызывается в национальную команду с 2021 года, когда ее возглавил Валерий Карпин, и оттепели в отношениях между футболистом и тренером ждать не стоит. Да и в команде в нынешних условиях есть возрастное ограничение: игроки старше 30 в нее не вызываются.

Число дублей в чемпионатах России

Обладатели рекорда: Артем Дзюба, Олег Веретенников

Число дублей лидеров: 29.

Дзюба — лидер по числу хет-триков в чемпионатах России. Их у форварда шесть (и один покер), а у ближайших преследователей — по четыре. Но Артему пока не покорился единоличный рекорд по дублям в ЧР.

Дзюба и Веретенников — лидеры по числу матчей, в которых они забивали минимум по паре мячей. Их у обоих снайперов по 29. Еще один дубль — и нападающий «Локомотива» и юбилей отметит, и рекорд обновит.

Число участий в чемпионатах России среди полевых игроков

Обладатели рекорда: Дмитрий Лоськов, Александр Анюков

Число сезонов лидеров: 20

Число сезонов Дзюбы: 18.

Нельзя забывать о том, что Дзюба не только забил много мячей, но и провел немало матчей. У Артема 417 игр в ЧР, а у лидера по этому показателю Игоря Акинфеева — 558. Впрочем, голкипера ЦСКА Дзюба вряд ли догонит, ведь он еще и продолжает наращивать свое преимущество.

Сложно поверить и в то, что форвард «Локомотива» настигнет лучшего по сыгранным матчам среди полевых игроков Сергея Игнашевича — у экс-защитника сборной России их 489. Но рекорд по числу сезонов, в которых участвовали футболисты, покориться может: для его повторения Артему надо хотя бы раз сыграть в двух следующих чемпионатах, и тогда он догонит Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова (у них по 20 участий). Подчеркиваем, что и тут речь идет лишь о полевых футболистах: текущий сезон для Акинфеева уже 21-й, и это явно не предел.

Голы в Кубке России

Обладатель рекорда: Олег Веретенников

Число голов лидера: 24

Число голов Дзюбы: 13.

Достижение Веретенникова в Кубке России остается нетронутым с прошлого века, но сейчас приблизиться к экс-форварду «Ротора» легче, ведь число матчей в турнире существенно увеличилось.

Дзюба — не главный преследователь легенды волгоградского футбола среди действующих игроков: нападающий «Зенита» Иван Сергеев намного ближе. Артему, конечно, придется сильно постараться, чтобы забить 11 голов, но теоретически дотянуться до рекорда можно.

Голы в домашних матчах чемпионатов России

Обладатель рекорда: Олег Веретенников

Число голов лидера: 99

Число голов Дзюбы: 91.

Звание сильнейшего снайпера в истории чемпионатов России никто у Дзюбы в ближайшие годы не отнимет, но ему покорились еще не все бомбардирские рекорды в главном национальном турнире. Например, по голам на своем поле Артем только второй. Здесь у него двойная мотивация: еще девять мячей в домашних матчах чемпионата — и он не только обгонит Олега Веретенникова, но и пробьет сотню.

Голы в выездных матчах чемпионатов России

Обладатель рекорда: Александр Кержаков

Число голов лидера: 71

Число голов Дзюбы: 69.

По голам в гостевых играх Дзюба тоже лишь второй, но тут у него другой конкурент — Александр Кержаков. Это достижение форварду «Локомотива» установить будет легче, так как отставание от лидера не такое большое. Уже весной Дзюба может и повторить рекорд, и обновить.

Голы с пенальти в чемпионатах России

Обладатель рекорда: Олег Веретенников

Число голов лидера: 29

Число голов Дзюбы: 21.

Эту вершину Дзюбе будет сложно покорить, потому что за год в «Локомотиве» он не реализовал ни одного пенальти. А в текущем чемпионате красно-зеленым еще и ни разу не давали исполнять 11-метровые. Но констатируем, что Артем — в восьми точных ударах с «точки» от заветной цифры Веретенникова.

Победные голы в чемпионатах России

Обладатель рекорда: Александр Кержаков

Число голов лидера: 46

Число голов Дзюбы: 43.

Одно из самых приятных достижений — стать лучшим в истории чемпионатов России по голам, приносившим твоим командам по три очка. Здесь у Дзюбы тоже есть мотивация: на первом месте по числу победных мячей уже много лет остается Александр Кержаков, но нападающий «Локомотива» — на расстоянии трех точных ударов. Вполне реальная цель.