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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок ЦСКА Федор Чалов сыграл свадьбу в Дубае

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов сыграл свадьбу с Валерией Федотовой в Дубае.

ЦСКА
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Источник: Соцсети

Федор и Валерия начали встречаться ещё в возрасте 17 лет (они одногодки), и сейчас спустя восемь лет пара решила пожениться. Чалов сразу после первого зимнего сбора с армейской командой остался в Дубае, чтобы создать новую семью.

Чалов является воспитанником армейского клуба, он перебрался в основной состав зимой 2017 года. В общей сложности россиянин провел за ЦСКА 246 матчей во всех турнирах, где отметился 84 забитыми мячами и 42 голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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