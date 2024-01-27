«Зенит» обыграл «Урал» в контрольном матче благодаря голу Кассьерры в концовке встречи

Команды играли на стадионе «Заед Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Зенит» обыграл «Урал» со счётом 1:0.

В первом тайме команды пытались открыть счёт в матче, но осуществить это не смогли, первая половина закончилась без голов. В конце второго тайма, на 88-й минуте, Матео Кассьерра открыл счёт в матче после грубой ошибки вратаря «Урала» Алексея Мамина, выведя «Зенит» вперёд. Гол Кассьерры так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:0, победа «Зенита».

Ранее «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1, а затем одержал победу в матче с «Чонбук Хёндэ Моторс» — 5:1. «Урал» 22 января обыграл «Галф Юнайтед» из ОАЭ со счётом 2:1.