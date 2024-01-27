Защитник «Зенита» Нино рассматривает возможность стать священником в Бразилии
Новобранец петербургского «Зенита», бразильский защитник Нино рассказал, что может стать священником после окончания футбольной карьеры.
Новобранец петербургского «Зенита», бразильский защитник Нино рассказал, что может стать священником после окончания футбольной карьеры.
В январе 26-летний Нино перешел в «Зенит» из бразильского «Флуминенсе», подписав контракт до июня 2028 года.
— Просьба прокомментировать выдержку заметки о вас. «В интервью Trivela Нино заявил, что после завершения карьеры может стать священником. Забавно, что одним из лучших друзей Нино в “Флуминенсе” стал Игор Жулиао — убежденный атеист».
— Не вижу тут никаких противоречий. Игор — действительно человек очень убежденных взглядов. Очень уважаю в нем это и ценю. Но в этой истории работают две стороны. Он очень часто задает и задавал такие вопросы, ответы на которые для него понятны. Однако, когда я отвечаю на них для себя, это только укрепляет веру. Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко, — заявил Нино в интервью «Матч ТВ».
Завтра, 28 января, «Зенит» проведет товарищеский матч против саудовского «Аль-Фатеха» на сборах в ОАЭ. Начало игры — в 14:00 (мск).