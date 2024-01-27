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21:44 (мск), источник: Sport24

Защитник «Зенита» Нино рассматривает возможность стать священником в Бразилии

Новобранец петербургского «Зенита», бразильский защитник Нино рассказал, что может стать священником после окончания футбольной карьеры.

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Источник: ФК "Зенит"

В январе 26-летний Нино перешел в «Зенит» из бразильского «Флуминенсе», подписав контракт до июня 2028 года.

— Просьба прокомментировать выдержку заметки о вас. «В интервью Trivela Нино заявил, что после завершения карьеры может стать священником. Забавно, что одним из лучших друзей Нино в “Флуминенсе” стал Игор Жулиао — убежденный атеист».

— Не вижу тут никаких противоречий. Игор — действительно человек очень убежденных взглядов. Очень уважаю в нем это и ценю. Но в этой истории работают две стороны. Он очень часто задает и задавал такие вопросы, ответы на которые для него понятны. Однако, когда я отвечаю на них для себя, это только укрепляет веру. Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко, — заявил Нино в интервью «Матч ТВ».

Завтра, 28 января, «Зенит» проведет товарищеский матч против саудовского «Аль-Фатеха» на сборах в ОАЭ. Начало игры — в 14:00 (мск).

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