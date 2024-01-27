Защитник «Зенита» Нино рассматривает возможность стать священником в Бразилии

— Не вижу тут никаких противоречий. Игор — действительно человек очень убежденных взглядов. Очень уважаю в нем это и ценю. Но в этой истории работают две стороны. Он очень часто задает и задавал такие вопросы, ответы на которые для него понятны. Однако, когда я отвечаю на них для себя, это только укрепляет веру. Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко, — заявил Нино в интервью «Матч ТВ».