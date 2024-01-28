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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Аль-Фатех» в контрольном матче

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в сегодняшнем контрольном матче с «Аль-Фатехом» (1:1), а также объяснил, почему сине-бело-голубые не смогли одержать победу во встрече.

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Источник: Чемпионат.com

«Почему не смогли победить сегодня? Потому что не смогли забить больше, а после одной ошибки пропустили мяч. Что касается реализации и количества голевых моментов… В первом тайме их было мало — только в концовке второго начали появляться хорошие моменты, в которых мы могли забить. Бардачев хорошо бил со стандарта, были и другие моменты. К сожалению, не забили. Нам не хватает свежести, что естественно, поэтому реализация пока хромает», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, вчера, 27 января, «Зенит» в контрольном матче встречался с «Уралом». Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол на счету нападающего Матео Кассьерры.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.

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