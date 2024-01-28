Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Аль-Фатех» в контрольном матче

«Почему не смогли победить сегодня? Потому что не смогли забить больше, а после одной ошибки пропустили мяч. Что касается реализации и количества голевых моментов… В первом тайме их было мало — только в концовке второго начали появляться хорошие моменты, в которых мы могли забить. Бардачев хорошо бил со стандарта, были и другие моменты. К сожалению, не забили. Нам не хватает свежести, что естественно, поэтому реализация пока хромает», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.