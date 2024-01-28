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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Грузинский форвард Квилитая отказался перейти в «Сочи» из-за нежелания играть в России

Футбольный клуб «Сочи» хотел приобрести грузинского нападающего АПОЭЛа Георгия Квилитаю, но тот отклонил предложение российского клуба. Об этом сообщает грузинское СМИ Geo Team в своих соцсетях.

АПОЭЛ
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По информации источника, «Сочи» был готов заплатить за трансфер форварда, но Квилитая отказался из-за того, что не хочет играть в чемпионате России. Также отмечается, что сочинцы готовы были платить игроку около € 700 тыс. в год.

В текущем сезоне Квилитая провел за АПОЭЛ 16 матчей в кипрском чемпионате, в которых забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Георгий выступает за кипрский клуб с лета 2021 года. До этого нападающий играл за «Гент», «Анортосис», «Рапид», тбилисское «Динамо» и другие клубы. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 1,7 млн. Контракт Квилитаи с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

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