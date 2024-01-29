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10:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

14 миллионов за Скопинцева, Игнатьев — новый легионер, звезды уходят из «Ливерпуля»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Зенит
Динамо
Сочи
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» хочет Скопинцева

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» предлагает за 26-летнего защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева 6 миллионов евро. Бело-голубые запросили за футболиста 14 миллионов евро, и на этом переговоры временно прекращены. Ранее «СЭ» сообщал о том, что москвичи хотят за Скопинцева не менее 10 миллионов евро.

Игнатьев близок к Сербии

По информации «СЭ», 25-летний форвард Иван Игнатьев, не так давно расторгший контракт с «Сочи», уже нашел новую команду. Нападающий отправился в Сербию подписывать контракт с местным «Железничаром» — соглашение будет рассчитано на полгода.

Источник: РИА "Новости"

Кассьерра пока остается в РПЛ

Издание Sport24 сообщило, что у «Зенита» есть два предложения по 26-летнему форварду Матео Кассьерре — от «Севильи» и «Аль-Шабаба». Однако оба варианта не устраивают клуб — петербуржцы не намерены отпускать нападающего зимой.

Источник: ФК "Зенит"

Рамирес может вернуться в РПЛ

Иван Карпов также сообщил о том, что 29-летний защитник «Ференцвароша» Кристиан Рамирес, ранее выступавший за «Краснодар», может покинуть клуб — им интересуется «Зенит». Питерцы хотят взять его в аренду или купить за 2 миллиона евро, сам футболист хочет получать около миллиона. Однако вариант с Рамиресом не является для «Зенита» приоритетным, так как он легионер.

Источник: РИА "Новости"

Побег из «Ливерпуля»

По данным издания TalkSPORT, летом «Ливерпуль» могут покинуть сразу три футболиста — защитники Виргил ван Дейк и Трент Александр-Арнолд, а также нападающий Мохаммед Салах. Их уход связывают как с тем, что команду покинет главный тренер Юрген Клопп, так и с истекающими вскоре контрактами, которые вряд ли будут продлены. Однако отмечается, что свободными агентами «Ливерпуль» никого не отпустит и попытается продать футболистов летом.

Источник: AP 2023

Артета покинет «Арсенал» в конце сезона?

По данным Diario Sport, 41-летний тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил своему окружению, что в конце сезона он покинет клуб. Специалист работает с канонирами с 2019 года.

Что еще происходит на трансферном рынке:

  • Издание Daily Mail сообщило, что 33-летний голкипер Давид де Хеа ведет переговоры с «Аль-Шабабом». Футболист не играет с лета.
  • По данным As, «Барселона» не будет продлевать контракт с 31-летним защитником Серджи Роберто — ранее его просил оставить Хави, однако тренер в конце сезона сам покинет каталонцев.

Автор: Артем Белинин

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