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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин сообщил, что Дзагоев пройдёт стажировку в клубе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что известный экс-футболист ПФК ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдёт стажировку в самарском клубе.

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«Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор “Крыльев Советов”. Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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