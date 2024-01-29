«Спартак» поздравил Евгения Ловчева с 75-летием

Защитник выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год и внёс весомый вклад в историю клуба: стал чемпионом СССР в 1969 году, выиграл Кубок СССР в 1971 году, завоевал с командой серебряные медали чемпионата страны в 1974 году и бронзовые — в 1970 году. Всего за «Спартак» Ловчев провёл 305 матчей и забил 36 голов. В 1972 году его признали лучшим футболистом Советского Союза.