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15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» поздравил Евгения Ловчева с 75-летием

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего ветерана Евгения Ловчева.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 января 2024 года, экс-футболисту красно-белых исполнилось 75 лет.

«Поздравляем Евгения Серафимовича с днём рождения. Желаем крепкого здоровья и успехов!» — написала пресс-служба красно-белых.

Также поздравление Ловчева опубликовал телеграм-канал сборной России: «Желаем Евгению Серафимовичу крепкого здоровья, счастья и благополучия!».

Защитник выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год и внёс весомый вклад в историю клуба: стал чемпионом СССР в 1969 году, выиграл Кубок СССР в 1971 году, завоевал с командой серебряные медали чемпионата страны в 1974 году и бронзовые — в 1970 году. Всего за «Спартак» Ловчев провёл 305 матчей и забил 36 голов. В 1972 году его признали лучшим футболистом Советского Союза.

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