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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил о переходе Угальде из «Твенте»

Пресс-служба московского «Спартака» официально объявила о переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте». Об этом было объявлено в телеграм-канале красно-белых.

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«Добро пожаловать, Манфред Угальде!» — написала пресс-служба красно-белых.

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Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков после 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков за аналогичное количество игр.

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