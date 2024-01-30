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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» расторг контракт с черногорским нападающим

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нападающий Лука Джорджевич покинул «Сочи», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Лука Джорджевич
Лука Джорджевич | Источник: Пресс-служба ФК "Сочи"

Контракт с 29-летним черногорцем расторгнут по обоюдному согласию.

Ранее зимой клуб также покинули эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа и сербский защитник Иван Миладинович. В середине декабря команду, замыкающую турнирную таблицу чемпионата России, возглавил испанский тренер Роберто Морено.

Джорджевич перешел в «Сочи» в сентябре 2022 года, провел за клуб 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. Он начал карьеру в черногорском «Могрене», откуда в 2012 году перешел в «Зенит». Будучи игроком петербургской команды, представлял на правах аренды нидерландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию», испанскую «Понферрадину», а также тульский «Арсенал». После «Зенита» перешел в московский «Локомотив», позднее выступал за датский «Вайле».

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