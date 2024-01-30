«Сочи» расторг контракт с черногорским нападающим

Джорджевич перешел в «Сочи» в сентябре 2022 года, провел за клуб 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. Он начал карьеру в черногорском «Могрене», откуда в 2012 году перешел в «Зенит». Будучи игроком петербургской команды, представлял на правах аренды нидерландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию», испанскую «Понферрадину», а также тульский «Арсенал». После «Зенита» перешел в московский «Локомотив», позднее выступал за датский «Вайле».