Стало известно, когда «Зенит» купит футболиста «Америки», Бензема воссоединится с Роналду. Трансферы и слухи дня

Что в России

Игнатьев стал игроком сербского клуба «Железничар Панчево»

Бывший нападающий «Краснодара», «Рубина», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Сочи» Иван Игнатьев продолжит карьеру в Сербии.

Клуб «Железничар Панчево» объявил о подписании контракта с 25-летним российским игроком, который был свободным агентом после расторжения контракта с «Сочи» в середине января.

Как сообщал ранее Sport24, контракт форварда будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

В команде, которая идет на 14-м месте в чемпионате Сербии, Игнатьев будет выступать под 7-м номером.

«Сербия достаточно близка России по менталитету и духу, и я верю, что очень скоро адаптируюсь. Что касается футбола у нас и в России, то я не вижу никаких различий, мяч везде круглый, поле одинаковое, и я думаю, в этом плане проблем не будет. Как нападающий я всегда стремлюсь забить как можно больше голов и при любой возможности стараюсь это сделать, но известно, что в футболе не все зависит от одного игрока. Я, безусловно, буду стараться и надеюсь, что с моими усилиями и усилиями всех людей в клубе будут голы, и у нас будет много возможностей порадовать болельщиков», — сказал Игнатьев.

Стало известно, когда Фидальго перейдет в «Зенит»

Вице-президент мексиканской «Америки» Сантьяго Баньос рассказал, что полузащитник команды Альваро Фидальго не перейдет в петербургский «Зенит» в это зимнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» готов приобрести Фидальго за €10 млн.

«В это трансферное окно Фидальго не перейдет в “Зенит”. Однако это возможно в июне», — заявил Баньос в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

В нынешнем сезоне 26-летний Альваро Фидальго провел за «Америку» 23 матча, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского хавбека в €8 млн.

Ньямси во вторник проходит медосмотр для перехода в «Локомотив»

Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси в настоящее время проходит медицинский осмотр в одной из клиник Москвы для завершения перехода в «Локомотив», сообщает РИА Новости.

Ранее различные источники сообщали, что сумму сделки может составить от 3,5 до 5 млн евро.

Француз перешел в «Страсбур» из «Ренна» летом 2021 года за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний игрок принял участие в 13 матчах и заработал 1 желтую карточку. «Страсбур» пропустил 24 гола в 19 турах Лиги 1.

Джорджевич ушел из «Сочи»

Нападающий Лука Джорджевич покинул «Сочи», сообщила клубная пресс-служба.

Контракт с черногорским игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Джорджевич перешел в «Сочи» осенью 2022 года. На счету 29-летнего форварда 31 матч во всех турнирах, 4 гола и 6 голевых передач.

Ранее Джорджевич выступал за «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

Агент Айсауи подтвердил переход полузащитника «УСМ Алжир» в ЦСКА

Футбольный агент Анисс Беншабане подтвердил переход своего клиента, полузащитника алжирского УСМ «Алжир» Сидахмеда Айсауи, в московский ЦСКА.

Ранее Sport24 сообщил, что Айсауи перейдет в ЦСКА за €150 тыс. и подпишет контракт по схеме «2+3».

«Могу подтвердить, что Сидахмед Айсауи перейдет в ЦСКА. Переговоры завершены успешно. Полузащитник присоединится к команде на следующей неделе, так как сейчас он на сборе с молодежной сборной Алжира», — заявил агент в интервью «СЭ».

19-летний Сидахмед Айсауи провел шесть матчей за молодежную сборную Алжира и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €150 тыс.

Что в Европе и мире

Бензема станет одноклубником Роналду

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в другом саудовском клубе.

По информации L'Equipe, 36-летний француз ведет переговоры с неназванным клубом из Эр-Рияда. В столице Саудовской Аравии базируются четыре команды. Однако, как отмечает источник, речь вряд ли идет об «Аль-Рияде» и «Аль-Шабабе», которые не могут себе позволить трансфер такого звездного игрока. Остаются только «Аль-Наср», за который выступают бывший партнер Бензема по «Реалу» Криштиану Роналду и Садио Мане, а также «Аль-Хиляль».

Ранее Бензема назвал ложью информацию о намерении покинуть «Аль-Иттихад».

«Рома» арендовала Анхелиньо

«Рома» объявила о переходе на правах аренды из «РБ Лейпциг» защитника Анхелиньо.

Соглашение об аренде 27-летнего испанца рассчитано до 30 июня 2024 года. Предусмотрена опция выкупа. В составе римской команды Анхелиньо будет выступать под 69-м номером.

В первой половине сезона-2023/2024 Анхелиньо находился в аренде в «Галатасарае». За клуб из Стамбула защитник провел 19 матчей (один гол, одна голевая передача).

Ранее Анхелиньо выступал за «Манчестер Сити», за который сыграл в 15 матчах и сделал три ассиста.

«Аль-Шабаб» объявил о переходе 35-летнего Ракитича

Полузащитник Иван Ракитич продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 35-летний хорват стал игроком «Аль-Шабаба». Как сообщает пресс-служба клуба, Ракитич выбрал 30-й игровой номер. В «Аль-Шабаб» полузащитник перешел на правах свободного агента. Последним клубом Ракитича была «Севилья».

В текущем сезоне Ракитич забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Иван Ракитич всю карьеру играл в Европе, где выступал за «Базель», «Шальке» и «Барселону». Ракитич дважды выиграл Лигу Европы с «Севильей», а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира с «Барселоной». Четырежды с каталонцами завоевывал золото Ла Лиги и столько же раз выиграл Кубок Испании.