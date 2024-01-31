Истории с Круговым и Тикнизяном — новая реальность РПЛ. «Зенит» больше не заваливает игроков деньгами

Контракт Кругового с ЦСКА и трансфера Наира Тикнизяна из «Локо» в «Зенит» для многих — шок. Мы привыкли, что Питер если хочет, то договорится с любым российским футболистом. Это касается как сохранения в составе своих, так и переходов из других клубов. Игрока может не отпустить конкурент, но не найти общий язык с кандидатом на переезд в Северную столицу… Это что-то новое.

Давно ведь повелось: говорим — «Зенит», подразумеваем — деньги, говорим — деньги, подразумеваем — «Зенит». Вот только мало кто, судя по всему, заметил, что времена изменились. По крайней мере, основная версия, которая звучит: Круговой и Тикнизян выбрали игру, а не место на лавке за спиной Дугласа Сантоса.

Полагаю, что первично другое — сине-бело-голубые перестали заваливать футболистов деньгами. Мы же слышали, что Тикнизян был готов на переход, однако его не устроили условия. По моим данным, в невском клубе выделяли Наиру 1,4 миллиона евро, а он просил 1,9 (что равнозначно 15 миллионам рублей в месяц).

Три-четыре года назад разница в 500 тысяч евро не стала бы для «Зенита» преградой. Как не составило бы труда сделать такое предложение Круговому, от которого тот не смог бы отказаться. Теперь в Питере деньги считают куда более тщательно, что позволяет конкурентам предлагать сопоставимые суммы.

По информации от целого ряда источников, у Кругового не было варианта с «Зенитом» на 2 миллиона евро в год, как сообщал журналист Иван Карпов. Называются суммы от 1 до 1,4 миллиона евро. По данным «СЭ», истина посередине — 1,2 миллиона. Возможно, ЦСКА предложил меньше, как заявил сам футболист, хотя Metaratings сообщает, что договор с армейцами на 1,6 миллиона. В любом случае разница в пользу Питера если и была, то вряд ли существенная.

Все это не должно вызывать удивления, если учитывать, что бюджет «Зенита», по данным «СЭ», за последние годы снижается. «Газпром» стабильно финансирует клуб через рекламные контракты, однако не увеличивает сумму, при этом клуб теряет десятки миллионов евро из-за отсутствия еврокубков. В последний сезон с ними призовые в Лиге чемпионов составили около 40 миллионов евро, какие-то транши до сих пор поступают, но скоро и они прекратятся. А эти 40 миллионов — это почти 4 миллиарда рублей.

Вот и получается, что до 2022 года разница в бюджете с ближайшим в этом плане конкурентом «Спартаком» составляла около 5 миллиардов рублей, что позволяло «убивать» любого, кто пытался соперничать по финансовым условиям. Теперь же разрыв с теми же красно-белыми, по нашей информации, сократился до 1,5−2 миллиардов: 12 против 13,5−14.

«Зенит», конечно, по-прежнему впереди. И при большом желании уберет с пути любого. Но сорить деньгами и переплачивать запасному (а мы, напомню, говорим о позиции левого защитника, которая прочно занята Дугласом Сантосом) не станет даже ради человека, не подпадающего под лимит.

Питер все еще приглашает ребят за 15 миллионов евро — как, например, бразильского форварда Артура. Но обратим внимание на другое: из-за продажи Малкома сине-бело-голубые до сих пор имеют положительный баланс покупок и продаж в этом сезоне — плюс 15 миллионов. А у того же «Спартака» — уже минус 33, из которых 13 за Угальде. С бонусами же получатся те же 15, что за Артура.

В общем, «простые смертные» теперь могут дотягиваться до гегемона. Это видно и по турнирной таблице РПЛ. И такое только поднимет интерес к российскому футболу, где конкуренция должна ужесточиться.