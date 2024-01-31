«Краснодар» предложил € 15 млн за вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари

«“Краснодар” готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса. Эти же посредники организовывали приезд в Буэнос-Айрес переводчика “Краснодара” Петра Толстикова. Агентом игрока при этом является Себастьян Гамарник, а отступные за игрока — € 25 млн», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, в минувшем сезоне Солари принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до зимы 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.