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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» предложил € 15 млн за вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари

От этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку.

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Источник: ФК "Краснодар"

«“Краснодар” готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса.

Эти же посредники организовывали приезд в Буэнос-Айрес переводчика “Краснодара” Петра Толстикова. Агентом игрока при этом является Себастьян Гамарник, а отступные за игрока — € 25 млн», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, в минувшем сезоне Солари принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до зимы 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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