Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин оценил вероятность подписания Глушакова в «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о возможном подписании контракта полузащитника Дениса Глушакова с южанами.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Карпин оценил вероятность подписания Глушакова в «Ростов» | Источник: Чемпионат.com

Российский специалист намекнул на то, что потенциальное заключение соглашения дончан с Глушаковым зависит от того, как футболист проявит себя на сборах.

«Останется ли он в команде? Такая вероятность существует. Но насколько она велика — пока непонятно. То есть по факту он у вас сейчас на просмотре? Грубо говоря — да. Всё будет зависеть от его игры. Так что будем смотреть», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, Денису 37 лет. Полузащитник связан контрактом с костромским «Спартаком», где он провёл первую часть этого сезона. В январе стало известно о том, что Глушаков вместе с «Ростовом» отправился на зимние тренировочные сборы, чтобы набрать оптимальную форму.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь