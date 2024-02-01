Кто из футболистов испортил карьеру из-за алкоголя и дисциплины в России

Иван Игнатьев

В 2018 году УЕФА включил его в список 50 самых талантливых молодых игроков года. Компания была солидной — Никола Барелла, Малком, Бенджамин Павар, Ферран Торрес, Кепа Аррисабалага и другие.

Однако в 2019 году игрок поссорился с руководством родного «Краснодара» из-за нового контракта, из-за чего в 2020 году был продан в казанский «Рубин». Главный тренер команды Леонид Слуцкий называл его самым талантливым молодым футболистом России. Однако заиграть в составе казанской команды ему не удалось. За три сезона он провел за клуб только 40 матчей и ничем примечательным не отметился.

При этом он неоднократно попадал в скандалы. Так, в 2020 году журналист Иван Карпов сообщил, что игрока в день рождения силой вывели из ночного клуба, после того как он напился и начал грубо себя вести. Ровно через год он с бутылкой пива танцевал на одном из пляжей ОАЭ. Этот факт вызвал критику со стороны его подписчиков в соцсетях, а сам футболист позже заявил, что эта история стала черным пятном в его карьере.

После ухода Игнатьева из «Краснодара» телеграм-канал «Мутко против» писал о том, что одна из причин, по которым клуб продал игрока, — наркотики. Агент игрока Алан Агузаров назвал эту информацию чушью.

Текущий сезон он проводил в «Сочи», принял участие в 18 матчах нынешнего сезона в рамках всех турниров, став автором двух забитых мячей и одной результативной передачи. В начале января 25-летний футболист покинул команду и только в конце января сумел подписать соглашение с сербским клубом «Железничар Панчево», который занимает третье место с конца в национальном первенстве.

Артем Безродный

В 15 лет его хотели видеть у себя в команде французский «Нант» и нидерландский «Аякс». Но переходы не состоялись, и основная часть его карьеры пришлась на «Спартак» во времена тренерства Олега Романцева. Несмотря на четыре чемпионских титула, он в полной мере себя раскрыть не сумел. По словам же экс-футболиста «Спартака» и друга Безродного Максима Калиниченко, раскрыться таланту Безродного помешали друзья, которым он «никогда ни в чем не отказывал».

Романцев восхищался талантом Безродного, но называл его ненадежным человеком. В пример он приводил историю, когда Безродный перед одной из важных игр самовольно уехал в Киев. «Вопрос ведь стоял просто: хочешь ты быть великим футболистом или не хочешь? Артем не захотел. Но мог им стать, если б не чудил», — говорил тренер в интервью «Р-Спорту».

По мнению администратора «Спартака» Александра Хаджи, Безродный не отдавался полностью футболу и имел проблемы с дисциплиной. Один из работников клуба, Вячеслав Зинченко, и вовсе рассказал историю, когда Безродный угнал его машину с тренировочной базы, чтобы поехать за пивом в магазин. «Черт заведенный. (Смеется.) Бесшабашный, но светлый парень! Когда получил квартиру, почти сразу ее поджег», — рассказывал Зинченко.

Сам Безродный признавался, что в «Спартаке» у него случались нарушения режима. «И корю себя: какую ерунду мог по молодости натворить! Опаздывал, случалось. Но я ни разу не допустил нарушений, будучи здоровым и занимаясь в общей группе», — говорил он.

Безродный умер в возрасте 37 лет, возвращаясь домой с пробежки в 2016 году.

Павел Мамаев

Чемпион России в составе ЦСКА Павел Мамаев не раз попадал в скандалы из-за алкоголя. Один из них произошел в июле 2016-го, когда в соцсетях появилось видео вечеринки Мамаева и Александра Кокорина в одном из ночных клубов Монте-Карло под звуки российского гимна. По данным Life, футболисты заказали около 500 бутылок шампанского на сумму €250 тыс. и угощали других посетителей заведения. Из-за этого «Краснодар» и «Зенит», в которых выступали игроки, перевели спортсменов в молодежный состав за нанесенный репутационный ущерб и лишили их месячной зарплаты.

Самый громкий скандал с футболистами произошел в октябре 2018 года. Сначала у гостиницы «Пекин» они избили личного водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. После этого футболисты в кафе «Кофемания» напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

С 11 октября 2018 года спортсмены находились в СИЗО, а в мае 2019 года обвиняемые получили тюремные сроки до полутора лет. При этом суд смягчил футболистам обвинение в хулиганстве, не увидев в их действиях преступного сговора. После 11 месяцев в колонии оба футболиста освободились досрочно (по УДО) в сентябре 2019 года.

В 2021 году Мамаев признался, что не употребляет алкоголь уже несколько лет. «Футбол — это моя жизнь. У меня нет нарушений режима. Я не пью алкоголь уже несколько лет. Я доволен своей игрой. Меня эта ситуация не шатает, не выбивает из колеи», — рассказал Мамаев. В конце того же года он завершил спортивную карьеру.

Андрей Иванов

Бывший защитник «Спартака» Андрей Иванов считался одним из самых талантливых футболистов России в 1990-е. Он быстро прогрессировал, но из-за пристрастия к алкоголю Иванова выгнали из московской команды и отправили в грузинскую «Гурию».

«В тот период я наделал очень много ошибок. Чисто человеческих. Про эти ошибки у нас принято говорить стандартной фразой — “нарушение спортивного режима”. А в общем-то, я начал выпивать — вот и вся правда», — признавался Иванов еженедельнику «Футбол».

Но уже через год защитник вернулся в «Спартак». Иванов также рассказывал, что главный тренер команды Олег Романцев допустил защитника к составу только после того, как футболист закодировался.

Московский «Спартак» в 1991 году. Андрей Иванов — крайний справа в верхнем ряду

«Поехал к наркологу — и десять лет в рот ни капли не брал. Настолько хорошо себя чувствовал! Женился, родился сын, Ванька. Самое счастливое время», — отмечал Иванов.

Однако после завершения карьеры, в 2000 году, он снова начал злоупотреблять алкоголем. «Какой день в жизни хотелось бы изменить? Тот, когда я стал бухать… Запой начался от скуки. Пока ты в футболе — всегда с людьми, в коллективе. А потом все исчезает. И пустота», — раскаивался Иванов.

В мае 2009 года Иванов скончался из-за пневмонии, которая была вызвана алкоголизмом.

Иван Саенко

Полузащитник Иван Саенко в начале своей карьеры являлся перспективным игроком. В 2005 году он выступал за немецкий «Нюрнберг», где в 24 года стал капитаном команды. Игрок хорошо зарекомендовал себя в чемпионате Германии.

Саенко интересовался действующий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который на тот момент тренировал дортмундскую «Боруссию». «Когда Юрген возглавил “Боруссию”, моему агенту позвонили: “Клопп хочет Саенко в Дортмунд”. У “Боруссии” было €5−7 млн на трансферы, а за €4 взяли Суботича. Мне звонят: “Вань, миллион”. Я ответил: “Да я пешком приду, решите вопрос”, — вспоминал Саенко в YouTube-шоу “Поз и Кос”.

Однако «Нюрнберг» не согласился на €1 млн, который предлагала «Боруссия», и продал россиянина в «Спартак», который предложил в три раза больше. Выступая за московский клуб, 2009 году Саенко получил тяжелую травму колена, а в январе 2010-го вместе с командой поехал на сборы в Эстонию. По некоторым данным, именно там Саенко вместе с одноклубником Мартином Йиранеком злоупотреблял алкоголем, однако позже чешский футболист опроверг эти слухи.

На тот момент главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что со стороны Саенко и Йиранека было нарушение спортивного режима. Он уточнил, что этому предшествовал разговор с игроками, в котором футболисты предупредили, что собираются «просто поужинать». Карпин разрешил, но потом был недоволен состоянием футболистов, не уточнив конкретно, каким было нарушение дисциплины.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Шешуков говорил, что Йиранек и Саенко вернулись на базу после отбоя. Позже по камерам видеонаблюдения выяснилось, что к ним приходили девушки, уточнял он.

В итоге «Спартак» расторг с Саенко контракт, и футболист завершил карьеру в 2011 году в самом расцвете — в 27 лет.