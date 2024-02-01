ЦСКА нашел усиление в Турции, из «Зенита» ушел еще один воспитанник. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Краснодар» предложил за вингера «Ривер Плейта» Солари 15 млн евро

Крайний нападающий аргентинского «Ривер Плейта» Пабло Солари может продолжить карьеру в футбольном клубе «Краснодар», сообщает «Чемпионат». По данным источника, быки предложили за вингера 15 миллионов евро. При этом в контракте Солари указана большая сумма отступных — 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Пабло Солари провел за «Ривер Плейт» 46 матчей, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. На его счету 3 игры за олимпийскую сборную Аргентины.

ЦСКА следит за правым полузащитником «Фенербахче» Кахведжи

ЦСКА проявляет интерес к правому атакующему полузащитнику «Фенербахче» Ирфану Джану Кахведжи (на главном фото, — прим. ред.). Как сообщает Çubuklu Sports в Х, московский клуб внимательно следит за выступлениями 28-летнего игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость турка в 9 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провез за «Фенербахче» 32 матча, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Воспитанник «Зенита» Козлов перешел в «Балтику»

«Зенит» объявил о переходе в «Балтику» полузащитника Данилы Козлова. Как сообщает пресс-служба каленинградского клуба, контракт с Козловым рассчитан на 4,5 года. Соглашение оставляет за петербургским клубом право приоритетного выкупа 19-летнего игрока.

Козлов является воспитанником академии «Зенита», за главную команду сине-бело-голубых хавбек дебютировал в феврале прошлого года в игре FONBET Кубка России, а затем появлялся на поле в двух матчах РПЛ.

«Лацио» готов купить футболиста «Крыльев Советов» за €8 млн

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в итальянском «Лацио», сообщает «Чемпионат». По данным источника, римляне крайне заинтересованы в услугах Гарре и готовы предложить за аргентинского хавбека €8 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний Бенхамин Гарре провел за «Крылья Советов» 20 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с самарцами действует до лета 2026 года.

Что в Европе

«Бавария» договорилась о переходе Сарагосы зимой

Полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса станет игроком «Баварии» этой зимой, сообщает инсайдр Фабрицио Романо. Отмечается, что футболист подпишет контракт с мюнхенским клубом сегодня (1 февраля).

В декабре «Бавария» официально объявляла о трансфере Сарагосы летом, но мюнхенцы смогли договориться с «Гранадой» о зимнем переходе, выплатив ей компенсацию.

«Гранада» объявила о трансфере полузащитника «МЮ» Пельистри

Пресс-служба «Гранады» объявила о трансфере уругвайского вингера «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри. Стороны заключили арендное соглашение сроком до конца текущего сезона.

Пельистри 22 года. В текущем сезоне АПЛ уругваец сыграл в 9 матчах, отдав 1 результативную передачу.

«Ювентус» взял в аренду Алькараса из «Саутгемптона»

«Ювентус» объявил о переходе полузащитника Карлоса Алькараса. Аргентинец перешел в клуб из «Саутгемптона». По информации СМИ, футболист будет выступать за туринцев на правах аренды до лета с необязательной опцией выкупа за 40 млн фунтов.

В текущем сезоне Алькарас провел за «Саутгемптон» 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативных паса.

«Фиорентина» объявила об аренде форварда «Ромы» Белотти

Флорентийская «Фиорентина» объявила об аренде нападающего римской «Ромы» Андреа Белотти. 30-летний форвард будет выступать за фиалок до конца нынешнего сезона.